Bắc Ninh: Công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp và tặng quà công nhân lao động

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở với 237 đoàn viên mới và chỉ định ban chấp hành lâm thời.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành và các đại biểu trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Công ty cổ phần Cotto Mikado.

Phát biểu chỉ đạo công đoàn cơ sở mới thành lập, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị ban chấp hành lâm thời nhanh chóng phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng ủy viên; xây dựng quy chế làm việc và kế hoạch hoạt động bảo đảm thiết thực, sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Chủ động, tích cực phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đoàn viên; phát động các phong trào thi đua trong công nhân lao động, góp phần tăng năng suất, hiệu quả kinh doanh và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Được biết, Công ty cổ phần Cotto Mikado chuyên sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, đi vào hoạt động từ năm 2019. Hiện doanh nghiệp có 243 lao động; thu nhập bình quân đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng. Trước khi thành lập tổ chức công đoàn, doanh nghiệp luôn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động vào dịp 8/3, 20/10; hằng năm dành hơn 100 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao quà cho công nhân Công ty cổ phần Cotto Mikado.

Cũng trên địa bàn xã Hợp Thịnh, đoàn công tác đến thăm, động viên doanh nghiệp, công nhân lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Chungdang Vina. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên gia công ép nhựa định hình chân không plastic xuất khẩu.

Công ty hiện có 205 lao động, thu nhập bình quân từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Công đoàn cơ sở thành lập từ năm 2016 với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên như: Duy trì tặng quà công nhân vào các dịp lễ, Tết; tổ chức các giải thể thao, giao lưu văn hóa; khám sức khỏe định kỳ; khen thưởng công nhân có nhiều sáng kiến cải tiến…

Dịp này, tại mỗi doanh nghiệp, đồng chí Lâm Thị Hương Thành và các thành viên trong đoàn trao 50 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và tổ chức công đoàn đối với người lao động.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu động viên lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn Chungdang Vina.

Qua nghe báo cáo và trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận những kết quả sản xuất, kinh doanh của hai doanh nghiệp trong thời gian đầu tư trên địa bàn; đồng thời biểu dương sự nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân lao động của tổ chức công đoàn và chủ sử dụng lao động. Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, việc chủ động chăm sóc sức khỏe cho công nhân cho thấy doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn trong xây dựng nguồn nhân lực, tạo sự gắn bó và giữ chân người lao động. Trong đó, tổ chức công đoàn đã có những đóng góp tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng môi trường làm việc ổn định, hài hòa.

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu mới. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào ngân sách địa phương. Để thực hiện các mục tiêu phát triển, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, rất cần sự đồng hành, đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành và thành viên đoàn công tác tham quan khu vực sản xuất, động viên công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Chungdang Vina.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến điều kiện làm việc, sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân; phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cùng đó, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố cũng mong muốn mỗi công nhân, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với doanh nghiệp, chủ động học hỏi, nâng cao tay nghề, đổi mới tư duy và tích cực đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất.

Mỗi sáng kiến, mỗi giải pháp nâng cao năng suất, tiết kiệm nguyên liệu, giảm sức lao động nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và cải thiện đời sống của chính người lao động.