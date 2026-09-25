Bắc Ninh công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm trái quy định

Ngày 25/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm soát các hoạt động đầu năm học để nhà trường triển khai công tác giáo dục nền nếp, hiệu quả, bảo đảm quyền lợi người học. Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị học sinh, phụ huynh, người dân khi cần thông tin phản ánh về những bất cập trong thực hiện đóng góp các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập hoặc liên quan đến tổ chức dạy thêm không đúng quy định trên địa bàn thành phố sẽ liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng.

Số điện thoại cố định: 0204.3824.077 (thời gian liên hệ trong giờ hành chính).

Phản ánh thông tin về lạm thu đến Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Giáo dục và Đào tạo) theo số điện thoại: 0915.179.179 (ông Nguyễn Xuân Cường); 0912.897.245 (bà Nguyễn Thị Thanh Hải); 0912.777.911 (bà Giáp Thị Phương Nhung).

Địa chỉ email phản ánh về các khoản thu: pkttc@bacninh.edu.vn

Phản ánh thông tin về học thêm không đúng quy định đến Phòng Giáo dục Tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo) theo số điện thoại: 0912.266.496 (ông Trần Văn Anh); 0919.585.191 (ông Nguyễn Huy Đạt) hoặc Phòng Giáo dục Trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo) theo số điện thoại: 0986.779.178 (ông Nguyễn Như Học); 0944.777.477 (bà Đào Thị Minh Hải).

Địa chỉ email phản ánh dạy thêm: pgdth@bacninh.edu.vn; phonggdtrh@bacninh.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường; thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố phổ biến thông tin đường dây nóng và thông tin người tiếp nhận phản ánh. Đồng thời các cơ sở giáo dục thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định của đơn vị, công khai trên trang website thông tin người tiếp nhận phản ánh của cơ sở giáo dục tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và Nhân dân được biết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.