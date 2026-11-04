Bắc Ninh coi trọng hợp tác kinh tế với Trung Quốc

Thu hút nhiều tập đoàn lớn đến từ Trung Quốc

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực; công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu; thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế đô thị phát triển nhanh; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng minh bạch, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bắc Ninh đang đẩy mạnh cơ cấu lại mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp xanh và phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa bàn.

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giữ vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội. Đến nay, Bắc Ninh có hơn 3.700 dự án FDI đến từ 48 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổng nguồn vốn đạt hơn 52 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước về quy mô vốn FDI thu hút đầu tư.

Trong đó, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới lựa chọn Bắc Ninh là nơi đầu tư, ngày càng mở rộng sản xuất, kinh doanh như: Samsung, Foxconn, Goertek, Luxshare-ICT, Amkor Technology, Hana Micron, Canon... Riêng các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, đến hết tháng 9/2026 có hơn 1.800 dự án đầu tư. Một số tập đoàn tiêu biểu như: Foxconn, MCC, Goertek, Luxshare-ICT, Sunwoda, JA Solar...

Ông Châu Nghĩa Văn, Tổng bộ Foxconn tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao môi trường đầu tư của Bắc Ninh. Hoạt động tại đây, doanh nghiệp được hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo thành phố, các cấp ngành. Và đó là lý do Tập đoàn ngày càng tăng quy mô, mở rộng đầu tư tại địa phương, hiện tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được hỗ trợ, đồng hành của thành phố trong thời gian tới”.

Hoạt động tại Bắc Ninh, các doanh nghiệp Trung Quốc chấp hành các quy định, đóng góp cho ngân sách và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Giao thương kinh tế giữa Bắc Ninh, Trung Quốc ngày càng tăng. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Bắc Ninh và Trung Quốc đạt 32,99 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 15,13 tỷ USD, nhập khẩu đạt 17,86 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 39,9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 12,82 tỷ USD, nhập khẩu đạt 27,1 tỷ USD.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn Goertek khi trao đổi về các hoạt động sản xuất, đầu tư tại địa bàn.

Với sức hút từ môi trường đầu tư tại Bắc Ninh, hàng loạt tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc đã đến làm việc, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa bàn. Mới đây, các đồng chí lãnh đạo thành phố tiếp đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Hoa Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trinapower Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Huawei Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Cayi Technology Việt Nam (Trung Quốc) đến thăm, trao đổi về định hướng phát triển, đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Buổi gặp mở ra nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh.

Trước đó, thành phố cũng liên tục đón tiếp các đoàn công tác từ những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu Trung Quốc như Sunwoda, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Goertek... để xúc tiến các hoạt động đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và đón đầu chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ưu tiên thu hút lĩnh vực công nghiệp điện tử, bán dẫn

Thành phố Bắc Ninh coi trọng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các đối tác Trung Quốc, xác định đây là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển các chuỗi sản xuất công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hiện đại. Sự hiện diện và hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Bắc Ninh thời gian qua đã góp phần mở rộng năng lực sản xuất điện tử, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm và tăng cường liên kết kinh tế giữa hai bên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Khu công nghiệp Gia Bình.

Trên cơ sở hiện có, thời gian tới, Bắc Ninh chú trọng hợp tác, thu hút đầu tư từ Trung Quốc các lĩnh vực công nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ. Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp đầu chuỗi, nhà sản xuất linh kiện điện tử, linh kiện và vật liệu phục vụ bán dẫn, thiết bị kiểm thử, đóng gói, cơ khí chính xác và tự động hóa; khuyến khích đầu tư trung tâm kỹ thuật, nghiên cứu - phát triển, cơ sở thử nghiệm và kiểm định.

Đặc biệt, mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động trên địa bàn mở rộng đầu tư theo chiều sâu, giới thiệu nhà cung ứng có năng lực và phối hợp phát triển mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ tại chỗ, từng bước nâng tỷ lệ mua sắm và giá trị gia tăng được tạo ra tại Việt Nam.

Cùng đó, hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo, robot, sản xuất thông minh và hạ tầng số. Khuyến khích các doanh nghiệp có công nghệ và năng lực triển khai thực tế đầu tư, hợp tác xây dựng giải pháp AI ứng dụng trong quản lý sản xuất, robot công nghiệp, dây chuyền tự động, hệ thống điều hành nhà máy thông minh, nền tảng quản trị chuỗi cung ứng và an ninh mạng; phát triển logistics đa phương thức và kinh tế hàng không, phát triển hạ tầng công nghiệp xanh, năng lượng sạch và đô thị thông minh.

Nhà ăn cho công nhân tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare ICT Quang Châu luôn sạch sẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thành phố cũng mong các doanh nghiệp Trung Quốc nghiên cứu cơ hội hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và bảo quản nông sản, thương mại điện tử xuyên biên giới, y tế, giáo dục, du lịch và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của địa phương.

Về phía địa phương, thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục địa điểm và điều kiện tiếp nhận dự án, cơ chế chính sách và thủ tục đầu tư; tổ chức đối thoại, hướng dẫn và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình khảo sát, triển khai và vận hành dự án theo đúng quy định của pháp luật.