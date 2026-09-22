Bắc Ninh có thêm khu công nghiệp gần 2.800 tỷ đồng

Theo định hướng phát triển, đây là khu công nghiệp tập trung, đa ngành, hướng tới các lĩnh vực như công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp nhẹ; cơ khí, lắp ráp; điện tử; sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất vật liệu xây dựng cùng các ngành công nghiệp phù hợp với quy hoạch và định hướng thu hút đầu tư của địa phương. Các sản phẩm dự kiến gồm đất công nghiệp cho thuê, nhà xưởng, văn phòng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Mạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Mạnh Đức Việt Nam nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là hoàn thiện hạ tầng một khu công nghiệp, mà xa hơn là hình thành một hệ sinh thái công nghiệp có sức cạnh tranh, có khả năng thu hút các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, công nghiệp sạch, công nghệ cao và những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của TP Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, không gian phát triển rộng lớn hơn và yêu cầu ngày càng cao hơn. Theo ông Thịnh, trong giai đoạn mới, phát triển công nghiệp không thể chỉ chú trọng về quy mô mà cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai và có khả năng liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi.

Cùng với đó, các khu công nghiệp cũng cần được phát triển theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái và đồng bộ về hạ tầng; gắn phát triển công nghiệp với đô thị, dịch vụ, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và nhân dân. “Dự án được kỳ vọng bổ sung một không gian phát triển công nghiệp mới, tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; đồng thời tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và đóng góp vào sự phát triển của Bắc Ninh”, ông Thịnh nói.

Từ ngày 20/9, Bắc Ninh chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Một trong những định hướng đáng chú ý là phát triển Bắc Ninh thành trung tâm công nghiệp điện tử, với các lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Hệ sinh thái công nghiệp hiện quy tụ hàng nghìn dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD, khoảng 1.280 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, điện tử và 33 dự án liên quan đến bán dẫn và công nghiệp phụ trợ. Đây là cơ sở để phát triển sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, logistics và thu hút các dự án công nghệ cao.