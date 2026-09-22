Bắc Ninh có thêm KCN hơn 208 ha, tổng vốn đầu tư vượt 2.779 tỷ đồng

Dự án là một trong những công trình trọng điểm khởi công để chào mừng Bắc Ninh lên Thành phố trực thuộc Trung ương, bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, đón đầu làn sóng dịch chuyển dòng vốn FDI toàn cầu vào “Thủ phủ công nghiệp” phía Bắc.

Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2 xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng đang được cấp tập hoàn thiện, từ đường Vành đai 4, Vành đai 5 đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, giúp tối ưu hóa khả năng hấp thụ dòng vốn mới cho toàn khu vực.

Phối cảnh dự án.

KCN Quế Võ III - Phân khu 2 sở hữu quy mô 208,54 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.779 tỷ đồng, tọa lạc tại vị trí đắc địa tại phường Quế Võ, thuộc Vùng Thủ đô, gắn với tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Dự án tiếp giáp trực tiếp Quốc lộ 17, dễ dàng kết nối đến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và sân bay Gia Bình, cách trung tâm TP. Hà Nội 50 km, Sân bay Quốc tế Nội Bài 46 km và Cảng biển Đình Vũ - Hải Phòng 100 km. Vị trí này cho phép các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí logistics, kết nối nhanh chóng tới mạng lưới cảng biển, sân bay và các cửa khẩu quốc tế.

Nằm tại tâm điểm giao thương Quế Võ, dự án được thừa hưởng trọn vẹn sức mạnh từ hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao hiện hữu. Xung quanh khu vực đã hình thành mạng lưới sản xuất quy tụ nhiều tập đoàn đa quốc gia sừng sỏ như Canon, Foxconn, Goertek, Bujeon hay Mitac Computer. Việc đặt nền móng tại đây giúp các doanh nghiệp thứ cấp nhanh chóng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tối ưu chi phí vận hành nhờ hệ thống công nghiệp phụ trợ đã hoàn thiện.

KCN Quế Võ III - Phân khu 2 được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, hiện đại, ưu tiên tiếp nhận các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, cơ khí lắp ráp, công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm và hàng tiêu dùng. Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ trạm điện, nhà máy xử lý nước thải đến đường giao thông nội khu đều được đầu tư đồng bộ. Trong bối cảnh các nhà đầu tư quốc tế đòi hỏi khắt khe về hạ tầng xanh, tính ổn định và tiến độ bàn giao, Quế Võ III - Phân khu 2 giải quyết trọn vẹn bài toán vận hành cho doanh nghiệp.

Đại diện Tập đoàn Mạnh Đức khẳng định quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để đưa dự án vận hành đúng tiến độ và tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Bằng kinh nghiệm hơn hai thập kỷ phụng sự cho sự phát triển tại quê hương, dự án là bước đi chiến lược tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái đa ngành của doanh nghiệp, khẳng định tiềm lực của nhà phát triển hạ tầng uy tín.