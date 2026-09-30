Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng 30/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Thân Trung Kiên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/10/2026.

Ông Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho ông Thân Trung Kiên.

Ông Thân Trung Kiên sinh năm 1986, có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang (cũ), giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang và Bí thư Huyện ủy Lục Nam cũ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Thanh Trường, Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chúc mừng ông Thân Trung Kiên nhận nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Thành phố Bắc Ninh yêu cầu ngành tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW; nâng cao chất lượng khai thác dữ liệu, phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa kết quả khoa học, công nghệ.