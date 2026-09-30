Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Đào Thanh Trường (bên phải) trao Quyết cho ông Thân Trung Kiên.

Sáng 30/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Thân Trung Kiên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/10/2026

Ông Thân Trung Kiên (SN 1986), có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Thân Trung Kiên từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang (cũ); Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang; Bí thư Huyện ủy Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường chúc mừng và đánh giá cao ông Thân Trung Kiên là cán bộ trẻ đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, tinh thần trách nhiệm và năng động trong công việc.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, ông đề nghị tân Giám đốc cùng tập thể lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, làm việc thực chất; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật công vụ.

Phó Chủ tịch HĐND TP Bắc Ninh Nghiêm Xuân Hưởng tặng hoa chúc mừng ông Thân Trung Kiên nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thân Trung Kiên khẳng định nhận nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự, vừa là trọng trách lớn, nhất là trong bối cảnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách, bảo đảm các cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ đến được với doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo; đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ những bài toán thực tiễn của thành phố, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học; đồng thời lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị đô thị, tiếp tục phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy dịch vụ số và kinh tế số.