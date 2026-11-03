Bắc Ninh có 7.660 ha cam, bưởi, táo, ổi sản xuất theo quy trình VietGAP

Cụ thể, diện tích bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 3.660 ha, chiếm 70,38% tổng diện tích, sản lượng ước 32.600 tấn. Một số giống chủ lực gồm: Bưởi Diễn, bưởi da xanh, bưởi đào đường, bưởi Sửu, bưởi Hoàng...

Vườn cam của gia đình bà Nông Thị Sơn, tổ dân phố Kim Trung, phường Chũ được sản xuất theo quy trình VietGAP, cho sai quả, mẫu mã đẹp.

Trong khi đó, diện tích cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 1.700 ha, chiếm 68% tổng diện tích, sản lượng khoảng 19.000 tấn, với các giống chủ yếu như cam lòng vàng, cam V2, cam Đường Canh, cam Thái.

Đối với cây táo, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 1.500 ha, sản lượng ước 18.000 tấn; cây ổi đạt 800 ha, sản lượng khoảng 6.750 tấn. Các giống táo chủ yếu gồm Đài Loan, xuân 21, Đài Mật, đào vàng; giống ổi gồm ổi lê, ổi Đài Loan, ổi Thái sần...

Mặc dù diện tích sản xuất theo quy trình an toàn tương đối lớn, song việc cấp mã số vùng trồng đối với các loại cây ăn quả này còn hạn chế. Toàn thành phố hiện mới có 1 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cho 2,9 ha ổi; 2 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa cho 17,12 ha ổi và 1,8 ha bưởi. Đây là một trong những điểm nghẽn cần sớm khắc phục để nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường tiêu thụ và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Trước thực tế trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các chủ vườn tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Đồng thời, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát diện tích cam, bưởi, táo, ổi; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện, tiêu chí để đề nghị cấp mã số vùng trồng. Qua đó, từng bước chuẩn hóa vùng sản xuất, phục vụ tiêu thụ trong nước và định hướng xuất khẩu.