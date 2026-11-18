Theo Quyết định, thành phố Bắc Ninh có 18 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, gồm:

Các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi thành phố Bắc Ninh.

Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Hội Người cao tuổi thành phố.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố.

Hội Văn học nghệ thuật thành phố.

Hội Nhà báo thành phố.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Hội Luật gia thành phố.

Đoàn Luật sư thành phố.

Liên minh Hợp tác xã thành phố.

Hội Đông y thành phố.

Hội Người mù thành phố.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố.

Hội Khuyến học thành phố.

Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố.

Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố.

Hội Cựu Công an nhân dân thành phố.

Hội Kiến trúc sư thành phố.

Theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định, các hội được phân công cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực hoạt động chính, gồm: Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND thành phố; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ phối hợp Thành Đoàn; Công an thành phố và Sở Xây dựng.