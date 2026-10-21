Bắc Ninh có 1 giải Huy chương Bạc nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Tác giả Nguyễn Trọng Hiếu bên tác phẩm "Bản giao hưởng của bùn" đạt Huy chương Bạc.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc, gồm 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 15 giải Khuyến khích. Thành phố Bắc Ninh vinh dự có 2 nghệ sĩ nhiếp ảnh được trưng bày trong triển lãm lần này, trong đó nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Hiếu đạt Huy chương Bạc với tác phẩm "Bản Giao hưởng của bùn". Tác phẩm chụp ở hội vật cầu nước làng Vân, thành phố Bắc Ninh.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 nhận được 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm 7.756 ảnh đơn và 1.535 ảnh bộ, được sáng tác từ tháng 8/2024 đến 6/2026. Ban tổ chức chọn 200 tác phẩm của 166 tác giả để trưng bày, gồm 156 ảnh đơn và 44 ảnh bộ.

Qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, vẻ đẹp của đất nước, con người và các giá trị văn hóa Việt Nam được thể hiện chân thực, sinh động, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.