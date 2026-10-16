Bắc Ninh: Chuyển công an 5 vụ vi phạm hàng hóa dịp Trung thu

Vi phạm hàng hóa trải rộng

Tết Trung thu là giai đoạn sức mua bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và đồ chơi trẻ em tăng mạnh. Cùng với sự sôi động của hoạt động mua bán, nguy cơ xuất hiện hàng nhập lậu, sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quá hạn sử dụng hoặc thiếu thông tin bắt buộc trên nhãn cũng gia tăng.

Trước thực tế đó, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh triển khai đợt cao điểm giám sát, tập trung vào cơ sở sản xuất, đầu mối nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý bán lẻ, chợ truyền thống và các kênh kinh doanh trực tuyến.

Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Nhân Thắng.

Qua 126 vụ được kiểm tra, cơ quan Quản lý thị trường xử lý 121 vụ, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ. Tiền phạt vi phạm hành chính đạt 512,25 triệu đồng; trị giá tang vật tịch thu 63 triệu đồng và hàng buộc tiêu hủy hơn 485,5 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt cùng giá trị tang vật tịch thu, tiêu hủy vượt 1,06 tỷ đồng.

Đặc biệt, các sản phẩm sai phạm không chỉ tập trung vào bánh Trung thu mà trải rộng từ thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống đến đồ chơi trẻ em, trong đó nhiều mặt hàng có khả năng tác động trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của người sử dụng.

Riêng nhóm bánh Trung thu, bánh kẹo, cơ quan chức năng phát hiện 8.615 sản phẩm gồm bánh nướng, bánh dẻo nhập lậu, bánh không nhãn mác và sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Ngoài ra còn có 330 hộp bánh xu xê không xác định được nguồn gốc, xuất xứ.

Đây đều là những mặt hàng có nhu cầu lớn trong mùa lễ hội, thường được mua để sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu. Khi thông tin về nơi sản xuất, hạn dùng và điều kiện bảo quản không đầy đủ, người mua khó đánh giá chất lượng, đồng thời đối mặt với nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số sản phẩm được phát hiện ở nhóm thực phẩm bao gói sẵn còn cao hơn, với 11.125 đơn vị hàng hóa gồm xúc xích, lương khô, thịt khô, tương ớt, cổ vịt, cánh vịt ăn liền, tăm cay, thanh đậu cay và nhiều loại bánh kẹo.

Cơ quan Quản lý thị trường cũng ghi nhận 100 chiếc cánh vịt ăn liền loại 35 gram, 144 chai rượu các loại và 120 chai trà ô long dung tích 500 ml thuộc diện vi phạm.

Đáng lưu ý, nhiều mặt hàng trong nhóm này có bao bì bắt mắt, giá bán thấp, dễ thu hút học sinh và thanh thiếu niên. Trong khi đó, tâm lý mua theo xu hướng hoặc ưu tiên giá rẻ có thể khiến người tiêu dùng bỏ qua các thông tin quan trọng như đơn vị sản xuất, hạn dùng, thành phần và xuất xứ sản phẩm.

Đồ chơi trẻ em cũng là nhóm mặt hàng nổi lên trong đợt cao điểm. Tổng cộng 420 sản phẩm được phát hiện có vi phạm, gồm 400 chiếc đèn lồng Trung thu và 20 món đồ chơi nguy hiểm, mang tính bạo lực như súng nhựa, đồ chơi phát sáng không rõ nơi sản xuất.

Ngoài ra, cơ quan chức năng thu giữ 90 bao thuốc lá nhập lậu, gồm 50 bao Chapman và 40 bao Esse Change Double.

Siết chặt giám sát trên nền tảng trực tuyến

Theo Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, một trong những thách thức đáng kể hiện nay đến từ sự phát triển nhanh của hoạt động mua bán qua mạng xã hội, livestream và các ứng dụng giao hàng.

Nhiều người bán không duy trì địa điểm kinh doanh cố định, hàng được tập kết tại các kho nhỏ hoặc thường xuyên thay đổi nơi lưu trữ. Giao dịch diễn ra thông qua tài khoản mạng xã hội, trong khi khâu vận chuyển do đơn vị trung gian thực hiện, khiến việc xác định chủ thể kinh doanh, truy tìm nguồn hàng và địa điểm tập kết gặp nhiều khó khăn.

Cùng với sự thay đổi về phương thức giao dịch, ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận hộ kinh doanh còn hạn chế. Ở phía người mua, tâm lý chuộng giá rẻ, lựa chọn sản phẩm theo trào lưu trên mạng nhưng ít quan tâm tới nhãn mác, nơi sản xuất và thông tin người bán cũng vô tình tạo "đầu ra" cho những mặt hàng không bảo đảm chất lượng.

Để tăng tính phòng ngừa, trong đợt cao điểm Tết Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã tổ chức cho 144 cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, sản phẩm không rõ xuất xứ; đồng thời không găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương thông tin về những vụ việc điển hình, qua đó cảnh báo người kinh doanh và nâng cao nhận thức của người dân trong lựa chọn sản phẩm.

Sau cao điểm Trung thu, nguy cơ vẫn chưa chấm dứt khi lượng bánh kẹo tồn kho, hàng cận hạn hoặc hết hạn sử dụng có thể tiếp tục được đưa ra lưu thông. Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh cho biết sẽ tăng cường theo dõi việc thu hồi, xử lý bánh Trung thu tồn đọng; đồng thời siết giám sát hoạt động bán thực phẩm, bánh kẹo trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Cùng với đó, đơn vị sẽ rà soát, xây dựng kế hoạch cao điểm phục vụ cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027, tập trung vào các nhóm sản phẩm có sức mua lớn, phối hợp với các lực lượng liên quan nhằm phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm.

Kết quả đợt cao điểm Trung thu cho thấy hàng nhập lậu, sản phẩm không rõ xuất xứ và hàng không bảo đảm chất lượng vẫn có khả năng len lỏi vào lưu thông, đặc biệt ở những thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh. Khi hoạt động mua bán ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, yêu cầu quản lý cũng không thể chỉ dừng ở cửa hàng, chợ truyền thống mà cần mở rộng sang khâu truy vết tài khoản bán hàng, kho chứa và dòng lưu chuyển sản phẩm trên nền tảng trực tuyến.

Với người tiêu dùng, việc kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng, nơi sản xuất và thông tin người bán trước khi mua vẫn là cách thiết thực để giảm rủi ro, đồng thời góp phần thu hẹp đầu ra của hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu và sản phẩm không rõ xuất xứ.