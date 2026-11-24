Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố. Cùng dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và phường Võ Cường; ông Ra Tea Hoon, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Gumi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, lãnh đạo phường Võ Cường nhấn mạnh: Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ là dịp để tôn vinh, giữ gìn những giá trị bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn là cơ hội để mở rộng vòng tay, giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân.

Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa Á Đông và truyền thống nhân văn. Nếu Việt Nam tự hào với làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh thì Hàn Quốc có dân ca truyền thống Arirang. Cả hai đều được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chương trình nghệ thuật “Bản sắc giao hòa - Vươn mình hội nhập” là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

Tiết mục nghệ thuật "Mời nước mời trầu" tại chương trình.

Đặc biệt, trên địa bàn phường Võ Cường hiện có hơn 3.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc. Ban tổ chức mong muốn những giai điệu âm nhạc trong chương trình nghệ thuật sẽ trở thành ngôn ngữ chung, vượt qua mọi khoảng cách về địa lý, đưa mỗi người Việt Nam và Hàn Quốc đến gần nhau hơn.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Tuấn Cry, ca sĩ Đức Vĩnh - Quán quân cuộc thi Vietnam’s Got Talent, cùng các nghệ sĩ, diễn viên của Bắc Ninh và Trung tâm Văn hóa thành phố Gumi (Hàn Quốc) được chia thành hai chương. Chương I với chủ đề “Bản sắc giao hòa” giới thiệu những tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như: “Một vòng Việt Nam”, “Bác Hồ người cho em tất cả”, “Những cô gái trên quê hương Quan họ”, “Chạy về phía tương lai”...

Tiết mục múa "Đom đóm tình yêu" do diễn viên của Trung tâm Văn hóa thành phố Gumi biểu diễn.

Chương II với chủ đề “Vươn mình hội nhập” mang đến không khí trẻ trung, sôi động gồm các tiết mục “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”, “Mối duyên vàng”, “Nhảy Bắc Bling”, “REDRED & How It’s Done”, “RUDE! & Lemon Tang”…

Nhờ sự chuẩn bị công phu cùng nhiều tiết mục đặc sắc, chương trình không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân mà còn là dịp để các giá trị văn hóa truyền thống của hai quốc gia được lan tỏa, giao thoa và tiếp nối. Qua đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa phường Võ Cường với thành phố Gumi ngày càng bền chặt.