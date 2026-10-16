Bắc Ninh: Chung tay cải thiện nhà ở cho phụ nữ khó khăn

Ấm áp những ngôi nhà nghĩa tình

Nhiều năm sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, mỗi khi mưa lớn, bà Tạ Thị Phú (sinh năm 1949) ở thôn Tè (xã Ngọc Thiện) lại thấp thỏm nỗi lo. Thấu hiểu hoàn cảnh của người phụ nữ đơn thân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Thiện báo cáo lãnh đạo địa phương và kết nối Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Tân Yên triển khai hỗ trợ kinh phí 22 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân và hội viên phụ nữ tham gia 50 ngày công, đồng thời vận động các tổ thợ hỗ trợ giảm chi phí sửa chữa lại ngôi nhà. Nhờ sự chung sức của các lực lượng, công trình đã hoàn thành. Bà Phú chia sẻ: “Được các cấp, ngành và nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, tôi rất vui và biết ơn. Từ nay, tôi đã yên tâm hơn khi được ở trong ngôi nhà sạch sẽ, an toàn”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bồng Lai dùng quỹ quyên góp được từ mô hình Ngôi nhà xanh để trao hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thái tổ chức trao hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” trị giá 20 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Biên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Dương Đức Thọ. Chị Biên là lao động chính của gia đình, thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng. Chồng chị sức khỏe yếu, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị, các con còn nhỏ lại đang tuổi đến trường.

Đón nhận sự quan tâm của tổ chức Hội và các nhà hảo tâm, chị Nguyễn Thị Biên tâm sự: “Tôi rất cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên để tôi cố gắng lao động, chăm lo cho gia đình và vươn lên trong cuộc sống”.

Những căn nhà được sửa chữa, xây mới từ sự chung tay của các cấp hội phụ nữ, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tuy có giá trị hỗ trợ khác nhau nhưng đều chung ý nghĩa nhân văn. Đó là sự sẻ chia với những số phận còn khó khăn, là tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng dành cho phụ nữ. Bà Tạ Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thái cho biết: “Với tinh thần “Một mái ấm được trao đi - một niềm tin được thắp lên”, Hội sẽ tiếp tục quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh hội viên, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ phụ nữ khó khăn về nhà ở và đời sống, giúp họ có thêm động lực vươn lên, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

Kết nối nguồn lực

Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là hỗ trợ về nhà ở, luôn là một trong những hoạt động được các cấp hội phụ nữ thành phố quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hoàn thành 28 “Mái ấm tình thương” với tổng kinh phí vận động hơn 1 tỷ đồng cùng hàng trăm ngày công lao động.

Để những “Mái ấm tình thương” thực sự đến đúng đối tượng, các cấp hội phụ nữ chú trọng rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của hội viên, nhất là những phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ cao tuổi hoặc gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Trên cơ sở đó, Hội chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đồng thời vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia hỗ trợ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Cao Đức hỗ trợ ngày công lao động giúp hội viên phụ nữ xây dựng "Mái ấm tình thương".

Tại nhiều địa phương, các mô hình vận động nguồn lực được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Tiêu biểu như phụ nữ phường Yên Dũng gây quỹ từ mô hình “Ngôi nhà xanh” biến rác thành tiền hỗ trợ. Tại xã Cao Đức, 150 cán bộ, hội viên phụ nữ cũng tích cực tham gia chương trình giao lưu văn nghệ gây quỹ xây dựng nhà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Chính Thượng.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hoàn thành 28 “Mái ấm tình thương” với tổng kinh phí vận động hơn 1 tỷ đồng cùng hàng trăm ngày công lao động.

Phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác” được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chũ triển khai, duy trì thường xuyên đã góp phần tạo nguồn lực để giúp đỡ các gia đình còn khó khăn về nhà ở… Mỗi cơ sở hội có cách làm khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ở, từ đó yên tâm lao động, chăm lo gia đình và từng bước cải thiện cuộc sống.

Bà Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh đánh giá: “Từ những căn nhà được xây mới, sửa chữa, vai trò của tổ chức Hội trong kết nối nguồn lực xã hội, chăm lo đời sống hội viên tiếp tục được khẳng định. Quan trọng hơn, những “Mái ấm tình thương” không dừng lại ở việc giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để phụ nữ yên tâm phát triển kinh tế, chăm lo gia đình, từng bước vươn lên.

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục rà soát những trường hợp khó khăn về nhà ở, chủ động kết nối và vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ phù hợp. Từ mỗi mái nhà nghĩa tình, tinh thần tương thân, tương ái được nhân lên, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và mục tiêu chăm lo để mọi phụ nữ, mọi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm, đồng hành”.