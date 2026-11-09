Bắc Ninh: Chuẩn hóa hạ tầng dự trữ xăng dầu

Chủ động nâng cao năng lực

Trên địa bàn Bắc Ninh hiện có 4 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 22 thương nhân phân phối (trong đó có 14 thương nhân ở tỉnh, thành phố khác có hệ thống phân phối tại Bắc Ninh) và 358 cửa hàng bán lẻ. Hệ thống hạ tầng dự trữ gồm 3 kho xăng dầu với tổng dung tích hơn 30 nghìn m³. Cụ thể, kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Bắc Ninh tại phường Bắc Giang có dung tích 4,4 nghìn m³; kho của Chi nhánh Công ty Xăng dầu Dầu khí Hà Nội tại phường Lục Nam có dung tích 2 nghìn m³; kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh tại xã Tân Chi có dung tích 24 nghìn m³.

Nhân viên Cửa hàng xăng dầu số 2 (Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Petrol City), phường Đa Mai hướng dẫn chủ phương tiện sử dụng xăng sinh học E10.

Các kho chứa giữ vai trò tiếp nhận, lưu trữ, trung chuyển xăng dầu cho mạng lưới phân phối. Tuy nhiên, trước nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng và những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới, việc nâng cao năng lực dự trữ, chủ động nguồn cung tại chỗ cần được quan tâm. Nhận thức rõ điều này, một số doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch đầu tư, mở rộng kho chứa. Điển hình là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Bắc Ninh. Hiện doanh nghiệp có 67 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố, dự kiến tổng sản lượng cung ứng năm 2026 đạt khoảng 500 nghìn m³/tấn.

Ông Ngô Văn Cảnh, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Bắc Ninh cho biết: “Doanh nghiệp xác định nâng cấp, mở rộng kho xăng dầu tại phường Bắc Giang là nhiệm vụ chiến lược nhằm tăng khả năng dự trữ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong dài hạn. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2040, doanh nghiệp sẽ nâng dung tích kho từ 4,4 nghìn m³ hiện nay lên 16,5 nghìn m³. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 50 tỷ đồng”.

Việc mở rộng kho chứa không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong tiếp nhận, bảo quản và phân phối xăng dầu mà còn tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gia tăng khi các dự án hạ tầng, kinh tế lớn trên địa bàn đi vào hoạt động. Cùng với tăng dung tích, doanh nghiệp dự kiến đầu tư đồng bộ trang thiết bị, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Bên cạnh năng lực dự trữ, việc chuẩn hóa hệ thống thiết bị phục vụ kinh doanh xăng sinh học cũng được các doanh nghiệp quan tâm. Theo ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petro Bình Minh Bắc Giang, doanh nghiệp đang chú trọng nâng cấp thiết bị lưu trữ và bán xăng sinh học E5, E10 để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng nhiên liệu. Theo ông Hùng, xăng sinh học có những đặc tính riêng, có thể ảnh hưởng đến vật liệu chế tạo bồn chứa, đường ống và thiết bị bán hàng nếu không tương thích. Vì vậy, việc kiểm tra, thay thế, nâng cấp thiết bị là cần thiết để hạn chế nguy cơ ăn mòn, hao hụt nhiên liệu, đồng thời, bảo đảm điều kiện bảo quản và phân phối theo quy định.

Gỡ khó về quy hoạch, cơ chế và nguồn lực đầu tư

Dự trữ xăng dầu được xem là nguồn lực quan trọng giúp ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động giá năng lượng. Tuy nhiên, việc đầu tư mở rộng hệ thống kho chứa tại Bắc Ninh hiện còn gặp nhiều trở ngại. Theo đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Bắc Ninh, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch và bố trí quỹ đất phù hợp cho dự án. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy, có sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị và triển khai dự án.

Trên địa bàn Bắc Ninh hiện có 4 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 22 thương nhân phân phối (trong đó có 14 thương nhân ở tỉnh, thành phố khác có hệ thống phân phối tại Bắc Ninh) và 358 cửa hàng bán lẻ.

Ông Phạm Tiến Dũng, phụ trách Chi nhánh Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) tại Bắc Ninh cho rằng, việc điều chỉnh giá xăng dầu với tần suất 7 ngày/lần cũng tạo áp lực đáng kể đối với hoạt động dự trữ của doanh nghiệp. Khi giá giảm mạnh, lượng hàng tồn kho mua vào ở mức giá cao có thể gây thiệt hại lớn, đồng thời, làm tăng lượng vốn bị đọng. Vì vậy, doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ hiệu quả kinh tế khi quyết định duy trì hoặc mở rộng kho chứa.

Một vấn đề khác được doanh nghiệp quan tâm là tính thống nhất của các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Theo ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Công Minh, một số quy định về mức dự trữ bắt buộc giữa các Nghị định còn gây khó khăn trong quá trình nâng cao năng lực dự trữ, cần có sự thống nhất.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do đó, doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối khi đầu tư mới hoặc mở rộng kho chứa phải đáp ứng đầy đủ các quy định. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng dự trữ, đồng thời, tạo điều kiện về thủ tục hành chính và kết nối cung cầu trong khuôn khổ pháp luật. Để dự án triển khai đúng tiến độ, bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính, bảo đảm năng lực thực hiện và giải phóng mặt bằng. Đây là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả đầu tư.