Bắc Ninh chuẩn bị triển khai chuỗi sự kiện Tiền Phong Marathon 2027

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức địa phương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải; đại diện lãnh đạo Báo Tiền Phong; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các thành viên Ban Tổ chức địa phương.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 68 năm 2027 có chủ đề “Sải bước miền Kinh Bắc”, kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 20 và 21/3/2027 tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và một số địa phương trên địa bàn thành phố, thu hút khoảng 10.000 - 12.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 cự ly: 42km, 21km, 10km và 5km.

Theo kế hoạch, Lễ Thượng cờ Tổ quốc và khai mạc Giải dự kiến tổ chức ngày 20/3/2027 tại Khu di tích lịch sử những địa điểm chiến thắng Xương Giang. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức đồng loạt vào 7 giờ ngày 21/3 tại 99 xã, phường; mục tiêu thu hút ít nhất 500 người mỗi địa phương tham gia.

Đại diện Báo Tiền Phong thông tin về Giải Vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 68.

Cùng với công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 68, thành phố Bắc Ninh cũng chỉ đạo triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 19 đến 21/3/2027. Nổi bật là chương trình nghệ thuật trình diễn di sản văn hóa với chủ đề “Dòng chảy Kinh Bắc”, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 20/3 tại Quảng trường 3/2 và được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

Các hoạt động khác gồm: Liên hoan ẩm thực du lịch Bắc Ninh mở rộng; không gian trưng bày di sản tại Bảo tàng Bắc Ninh; các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, thủ công mỹ nghệ; chương trình hát dân ca Quan họ trên thuyền, trò chơi dân gian và nghệ thuật đường phố. Qua đó, tạo thêm không gian trải nghiệm văn hóa, quảng bá những giá trị đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc đến vận động viên, du khách và Nhân dân.

Trước đó, thành phố Bắc Ninh dự kiến tổ chức Giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon - Dấu chân miền Quan họ trong hai ngày 9 và 10/1/2027 và Giải chạy Việt dã Nagakawa - Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh ngày 13/3/2027.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ phối hợp tổ chức Giải.

Tại hội nghị, đại diện Báo Tiền Phong thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Giải, dự kiến địa điểm, kịch bản Lễ Thượng cờ Tổ quốc và khai mạc, đồng thời đề xuất phương án các cung đường chạy ở 4 cự ly.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ phối hợp tổ chức. Đến nay, UBND thành phố Bắc Ninh đã thành lập Ban Tổ chức địa phương, các tiểu ban giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Về chuyên môn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bắc Ninh đang phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khảo sát, đánh giá phương án cung đường chạy, tập trung vào điều kiện mặt đường, địa hình, giao thông, cảnh quan và các yêu cầu an toàn. Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng đang rà soát, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, hậu cần, cơ sở lưu trú và các điều kiện dịch vụ phục vụ Giải.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2027 là sự kiện thể thao quy mô lớn, dự kiến thu hút đông đảo vận động viên, du khách và Nhân dân tham gia. Đây còn là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh, những giá trị văn hóa, con người Bắc Ninh; thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng. Vì vậy, các nhiệm vụ chuẩn bị cần được triển khai chủ động, đồng bộ, kỹ lưỡng, bảo đảm Giải diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và thành công.

Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Tổ chức địa phương tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, chủ động phối hợp với Báo Tiền Phong và các đơn vị liên quan khảo sát, hoàn thiện phương án tổ chức 4 cự ly thi đấu; lựa chọn địa điểm, xây dựng kịch bản các hoạt động hưởng ứng bảo đảm phù hợp, hấp dẫn. Đồng thời, phối hợp với các địa phương rà soát hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ, chủ động phương án đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn vận động viên và du khách.

Các đại biểu giới thiệu đồng phục của Giải.

Các địa phương có tuyến đường chạy đi qua cần khẩn trương rà soát hạ tầng, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công sửa chữa những vị trí xuống cấp, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm chất lượng cung đường trước thời điểm tổ chức.

Đề nghị Công an thành phố xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng triển khai công tác cấp cứu và chăm sóc sức khỏe vận động viên; Sở Tài chính tham mưu bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao. Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng, tăng cường tuyên truyền quảng bá về sự kiện và các di sản văn hóa, tiềm năng du lịch, sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh.

Các thành viên Ban Tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm tổ chức Giải an toàn, thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp với vận động viên và du khách.