Bắc Ninh chuẩn bị tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, hội nghị dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/10. Đến nay, Sở đã phối hợp với Văn phòng UBND thành phố hoàn thiện kịch bản chi tiết, dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo thành phố, rà soát danh sách khách mời và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần.

Về công tác khen thưởng, Sở Nội vụ đang phối hợp với Thuế thành phố và Ủy ban MTTQ thành phố thực hiện các quy trình thẩm tra, tham mưu UBND thành phố khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Ngoài ra, Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố đã phân công người dẫn chương trình và đang xây dựng phim trình chiếu tại buổi gặp mặt, ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc xây dựng các phương án chương trình nghệ thuật chào mừng.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả các công việc đã triển khai.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Trọng tâm là việc hoàn thiện hồ sơ khen thưởng, lựa chọn phương án văn nghệ, chốt danh sách đại biểu, hoàn thiện chương trình hội nghị và các điều kiện bảo đảm lễ tân, hậu cần cho sự kiện…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng thống nhất về công tác khen thưởng. Về chương trình văn hóa, văn nghệ, đồng chí yêu cầu xây dựng nội dung đặc sắc, phù hợp với tính chất hội nghị tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân; nghiên cứu mời các ca sĩ, nghệ sĩ có uy tín tham gia biểu diễn. Sở Tài chính phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và dự toán kinh phí theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng thống nhất việc tổ chức truyền hình trực tiếp, livestream trên các nền tảng số nhằm lan tỏa ý nghĩa của hội nghị và tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Các đơn vị liên quan xây dựng phương án bố trí góc quay, khung hình, nội dung truyền dẫn bảo đảm trang trọng, lịch sự, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực.

Nhấn mạnh đây là sự kiện tri ân và tôn vinh giới doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí yêu cầu các ý kiến phát biểu tại hội nghị cần thể hiện rõ sự ghi nhận, trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của địa phương.

Giao Văn phòng UBND thành phố ban hành Thông báo kết luận để các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ triển khai, bảo đảm hội nghị diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, và thực sự là dịp tri ân, tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố.