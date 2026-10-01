Bắc Ninh chuẩn bị thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026

Theo kế hoạch, Công an thành phố Bắc Ninh sẽ phối hợp với công an các xã, phường tổ chức rà soát, vận động thân nhân của những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chưa tìm thấy phần mộ hoặc còn thiếu thông tin tham gia lấy mẫu ADN.

Đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại xã Lạng Giang (Bắc Ninh) từ ngày 7/7/2026 đến ngày 8/7/2026. (Ảnh Công an TP Bắc Ninh)

Đáng chú ý, đợt thu nhận mẫu ADN lần này sẽ tập trung thu nhận mẫu sinh phẩm từ thân nhân thuộc họ ngoại của liệt sĩ. Các trường hợp được thu nhận gồm: mẹ đẻ; anh, chị, em cùng mẹ đẻ; con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ; anh, chị, em của mẹ đẻ; bà ngoại; con của chị gái hoặc em gái của mẹ đẻ liệt sĩ.

Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị các gia đình có liệt sĩ thuộc diện trên chủ động rà soát, thông tin cho thân nhân và liên hệ công an xã, phường nơi cư trú để đăng ký, thực hiện việc lấy mẫu. Khi đến làm thủ tục, thân nhân cần mang theo Bằng “Tổ quốc ghi công” và căn cước.

Đối với những trường hợp đã tham gia lấy mẫu trong đợt 1, gia đình không phải đăng ký lại. Tuy nhiên, nếu trước đó mới lấy mẫu của một thân nhân nhưng gia đình có nguyện vọng bổ sung mẫu của người thứ hai thì công an xã, phường vẫn tiếp nhận đăng ký.

Việc mở rộng thu nhận mẫu ADN từ thân nhân theo dòng họ nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là một trong những nội dung của quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị các gia đình, dòng họ có liệt sĩ chưa xác định được danh tính tích cực phối hợp, cung cấp thông tin và thực hiện lấy mẫu theo hướng dẫn. Mỗi mẫu ADN được bổ sung là thêm một cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm thông tin, góp phần đưa những người đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với gia đình và quê hương.