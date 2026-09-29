Bắc Ninh chuẩn bị cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Công văn số 8468/C06-TTDLDC ngày 24/9/2026 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Bắc Ninh) làm thủ tục thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Để đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ mang lại hiệu quả, Công an thành phố và công an các phường, xã đề nghị các gia đình có liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phần mộ hoặc còn thiếu thông tin về liệt sĩ chủ động rà soát, đăng ký và phối hợp lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Trường hợp thân nhân đã tham gia lấy mẫu trong đợt 1 thì không đăng ký lại.

Đối tượng được thu nhận mẫu ADN đợt 2 là thân nhân thuộc họ ngoại của liệt sĩ gồm: Mẹ đẻ liệt sĩ; anh, chị, em cùng mẹ đẻ; con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ; anh, chị, em của mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ.

Lực lượng công an đề nghị các gia đình có liệt sĩ chưa xác định danh tính, chưa tìm thấy phần mộ hoặc còn thiếu thông tin chủ động vận động thân nhân thuộc họ ngoại đến UBND phường, xã nơi cư trú để làm thủ tục đăng ký và lấy mẫu ADN.

Khi đến đăng ký, thân nhân cần mang theo Bằng “Tổ quốc ghi công” và căn cước. Đối với trường hợp đã lấy mẫu đợt 1: Không phải đăng ký lại. Tuy nhiên, nếu gia đình đã lấy mẫu cho 1 thân nhân ở đợt 1 và có nguyện vọng bổ sung mẫu của thân nhân thứ hai, công an phường/xã vẫn tiếp nhận đăng ký bổ sung.

Công an thành phố Bắc Ninh mong muốn các gia đình, dòng họ tích cực lan tỏa thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để hoàn thiện dữ liệu ADN, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.