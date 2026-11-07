Bắc Ninh chưa có chủ trương sắp xếp 99 xã, phường thành 34 đơn vị

Thưa ông, gần đây, trên mạng xã hội lan truyền Tờ trình số 1075-TTr/ĐU ngày 2/11/2026 của Đảng ủy UBND thành phố Bắc Ninh và một tài liệu được cho là Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, trong đó đề cập phương án sắp xếp 99 xã, phường hiện nay còn 34 đơn vị. Xin ông cho biết tính xác thực của những tài liệu này?.

Ông Nguyễn Văn Phương: Trước hết, cần khẳng định thông tin về việc sắp xếp 99 xã, phường của thành phố Bắc Ninh thành 34 đơn vị hành chính như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh.

Đối với Tờ trình số 1075-TTr/ĐU ngày 2/11/2026 của Đảng ủy UBND thành phố Bắc Ninh, đây là văn bản có thật, được Sở Nội vụ tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Nội dung tờ trình liên quan đến việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, đối với tài liệu được chia sẻ dưới tên gọi Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Bắc Ninh, ghi tháng 8/2026, trong đó đưa ra phương án sắp xếp, sáp nhập 99 xã, phường còn 34 đơn vị, chúng tôi khẳng định tài liệu này không phải do Sở Nội vụ xây dựng, tham mưu hoặc trình cấp có thẩm quyền. Đây là thông tin giả mạo, sai sự thật, không phản ánh chủ trương hay phương án chính thức của thành phố và đã được Sở Nội vụ thông tin từ tháng 8/2026.

Việc một số tài liệu có hình thức trình bày như văn bản hành chính, kèm theo số hiệu, tên gọi và các phương án cụ thể có thể khiến người tiếp nhận nhầm tưởng đây là tài liệu chính thức. Vì vậy, người dân cần đặc biệt thận trọng, không căn cứ vào những tài liệu chưa được xác thực để đưa ra nhận định hoặc tiếp tục chia sẻ trên mạng xã hội.

Chúng tôi mong muốn người dân khi tiếp nhận thông tin liên quan đến tổ chức đơn vị hành chính cần kiểm tra nguồn phát hành, cơ quan ban hành và căn cứ pháp lý của văn bản; đồng thời theo dõi thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan báo chí chính thống.

Vậy việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nào? Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Phương: Trên cơ sở nhiệm vụ do Thường trực Thành ủy và Đảng ủy UBND thành phố giao, Sở Nội vụ đã nghiên cứu, tham mưu Đảng ủy UBND thành phố ban hành Tờ trình số 1075-TTr/ĐU ngày 2/11/2026 về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang.

Đây là nhiệm vụ có phạm vi nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải xem xét đồng bộ giữa tổ chức bộ máy, yêu cầu quản lý nhà nước, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và định hướng không gian phát triển của thành phố.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thành lập Ban Chỉ đạo là bước tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu và tham mưu theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Đây không phải là quyết định triển khai sáp nhập các xã, phường. Theo đó, Ban Chỉ đạo tập trung rà soát, nghiên cứu các văn bản quy định, cơ chế, chính sách và những định hướng phát triển mới.

Trước đó, tại thông báo kết luận phiên giao ban ngày 12/10, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy, UBND thành phố tham mưu xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính và nghiên cứu các đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân, tiêu biểu. Việc nghiên cứu, đề xuất phải bảo đảm tính khoa học, thận trọng, phù hợp với định hướng phát triển, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và những yêu cầu liên quan theo quy định.

Vậy đến thời điểm hiện tại, thành phố đã có phương án cụ thể về việc sắp xếp 99 xã, phường hay chưa? Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ triển khai những nhiệm vụ gì để bảo đảm thông tin chính xác, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân?

Ông Nguyễn Văn Phương: Đến thời điểm hiện tại, Thành ủy và UBND thành phố Bắc Ninh chưa có chỉ đạo cụ thể về việc sắp xếp, sáp nhập 99 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố. Sở Nội vụ cũng chưa xây dựng, tham mưu phương án sắp xếp 99 xã, phường.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tập trung nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố có liên quan đến tổ chức đơn vị hành chính; đồng thời tổng hợp, đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn và những yếu tố tác động đến việc tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. Các nội dung nghiên cứu, tham mưu sẽ được thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND xã An Lạc rà soát, xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031.

Quan điểm xuyên suốt là việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính phải được thực hiện khoa học, thận trọng, có căn cứ thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Việc sắp xếp không chỉ xem xét các tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số mà còn cần tính đến yêu cầu tổ chức bộ máy, chất lượng cung ứng dịch vụ công, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Đối với những nội dung đang được nghiên cứu, rà soát, khi có phương án cụ thể và được cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện quy trình theo quy định. Những thông tin liên quan sẽ được công khai, cung cấp kịp thời để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm bắt, theo dõi.

Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan báo chí, người dân và người sử dụng mạng xã hội cùng nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin. Không đăng tải, phát tán các tài liệu không rõ nguồn gốc, những phương án giả định nhưng được trình bày như quyết định hoặc chủ trương chính thức của cơ quan nhà nước. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn ông!