Công an thành phố Bắc Ninh, tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Khanh. Ảnh: CACC

Theo thông tin điều tra, trong năm 2022 và 2023, Nguyễn Duy Khanh (sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Global Diamond) đã nhận tiền của khách hàng thông qua các hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Global Diamond có địa chỉ tại số 2 đường Cả Trọng, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh.

Liên quan vụ án, Nguyễn Duy Khanh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng góp vốn đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Global Diamond nhưng chưa được chi trả liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Bắc Ninh để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Trụ sở Công an thành phố Bắc Ninh cơ sở 1, đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh. Người liên hệ: Điều tra viên Vũ Văn Giang, số điện thoại 0983.356.838.