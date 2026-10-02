Bắc Ninh: Chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn tội phạm mua bán người

Phòng ngừa từ cơ sở, nâng cao cảnh giác trong cộng đồng

Theo Quyết định số 33/QĐ-TTg (ngày 7/1/2026) của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình xác định công tác phòng ngừa xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trách nhiệm phòng, chống mua bán người không chỉ thuộc các cơ quan thực thi pháp luật mà còn gắn với gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và mỗi người dân.

Công tác phòng ngừa được đặt trong mối liên hệ với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng còn nhiều khó khăn. Đây cũng là những địa bàn cần được quan tâm để kịp thời nhận diện, khắc phục các yếu tố có thể bị tội phạm lợi dụng.

Cùng với đó, thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới giúp người dân nhận diện nguy cơ, chủ động bảo vệ bản thân và tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Nội dung tuyên truyền cần bám sát những phương thức, thủ đoạn mới, nhất là các nguy cơ phát sinh trên môi trường mạng.

Theo chương trình, phòng ngừa không chỉ dừng ở việc nâng cao nhận thức mà còn gắn với rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý và đời sống xã hội - những yếu tố có thể tạo điều kiện cho tội phạm mua bán người phát sinh.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng

Cùng với phòng ngừa, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm mua bán người được tăng cường, tập trung vào các đường dây, tổ chức tội phạm, tội phạm xuyên quốc gia và các hành vi lợi dụng không gian mạng.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu chủ động phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm mua bán người; chú trọng đấu tranh với hành vi mua bán người nhằm mục đích cưỡng bức lao động và những phương thức phạm tội mới.

Trong bối cảnh hoạt động phạm tội ngày càng có tính xuyên biên giới và lợi dụng công nghệ, chương trình đặt ra yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, ứng dụng khoa học, công nghệ để phát hiện và xử lý dấu hiệu mua bán người trên không gian mạng. Hợp tác với các tổ chức quốc tế và các công ty công nghệ cũng được thúc đẩy nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm.

Cùng với đó là tăng cường hợp tác quốc tế trong truy nã, dẫn độ, tương trợ tư pháp về hình sự, thu hồi tài sản do phạm tội mà có; phối hợp kiểm soát các dòng tài chính bất hợp pháp, phòng, chống rửa tiền, qua đó ngăn chặn nguồn lợi của tội phạm mua bán người.

Lấy nạn nhân làm trung tâm

Một trọng tâm khác của chương trình là nâng cao hiệu quả giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân; đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ theo quy định.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc lấy nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân làm trung tâm, bảo đảm bình đẳng giới, giữ bí mật thông tin, không kỳ thị, xúc phạm hoặc phân biệt đối xử. Người dưới 18 tuổi đi cùng cũng được bảo vệ, hỗ trợ phù hợp.

Chương trình đặc biệt lưu ý công tác sàng lọc, xác định nạn nhân thuộc các nhóm dễ bị tổn thương và những trường hợp trở về từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Yêu cầu này nhằm bảo đảm người bị mua bán được nhận diện và tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp, ngay cả khi việc xác định nạn nhân cần có thời gian và sự phối hợp của nhiều cơ quan.

Trong quá trình đó, hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, được yêu cầu nâng cao năng lực tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe thể chất, hỗ trợ tâm lý và phục hồi tinh thần cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng.

Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111 tiếp tục được phát huy hiệu quả trong tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ và kết nối với các cơ quan chức năng khi cần thiết.

Hoàn thiện pháp luật, tăng cường nguồn lực

Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống mua bán người trong tình hình mới, chương trình đặt ra nhiệm vụ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan; nghiên cứu sửa đổi quy định về tội phạm mua bán người trong Bộ luật Hình sự, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Cùng với hoàn thiện pháp luật là củng cố đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường phối hợp liên ngành và huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống mua bán người. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và tranh thủ nguồn lực quốc tế được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.

Đáng chú ý, chương trình yêu cầu vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu nạn nhân bị mua bán, tạo nền tảng xây dựng hệ thống dữ liệu thống kê đầy đủ, đồng bộ, thống nhất và liên thông, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Đây là cơ sở để theo dõi tình hình, nâng cao hiệu quả phối hợp và phục vụ việc xây dựng, thực hiện chính sách.

Với định hướng đến năm 2035, công tác phòng, chống mua bán người hướng tới một cơ chế chủ động và đồng bộ hơn, từ phòng ngừa trong cộng đồng, nâng cao cảnh giác của người dân đến đấu tranh với tội phạm, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Cùng với hoàn thiện pháp luật, tăng cường nguồn lực, ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế, các giải pháp được triển khai nhằm chủ động ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.