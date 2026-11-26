Hàng hóa bày bán tại các siêu phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Thành phố Bắc Ninh đồng loạt triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả và thông suốt lưu thông dịp cuối năm 2026, Tết Nguyên đán 2027, trong đó chú trọng mở rộng các điểm bán hàng bình ổn, đưa hàng thiết yếu về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Thông tin trên là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh tại Công văn số 13220/UBND-KTTH do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Văn Thịnh ký ban hành, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Theo chỉ đạo, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủy ban nhân dân các xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trọng tâm là thúc đẩy hoạt động thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng hóa có chất lượng, giá cả hợp lý, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu ra cho sản phẩm trong nước.

Một trong những nhiệm vụ được thành phố chú trọng là tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chương trình khuyến mại tập trung và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kích thích sức mua trong dân.

Việc kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản vùng miền cũng được đẩy mạnh, qua đó tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm của các địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Người tiêu dùng Bắc Ninh chọn mua bánh kẹo Việt. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Cùng với các hình thức phân phối truyền thống, thành phố khuyến khích doanh nghiệp phát triển đa dạng kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thương mại. Người dân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, từng bước nâng cao hiệu quả quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” tiếp tục được triển khai nhằm khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa sản xuất trong nước có chất lượng tốt, đồng thời góp phần mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nội địa.

Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong giai đoạn nhu cầu mua sắm tăng cao, thành phố yêu cầu khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tổ chức những chuyến bán hàng phục vụ người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Các mặt hàng thiết yếu, hàng phục vụ Tết, hàng chính sách và hàng hỗ trợ cần được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm đầy đủ về số lượng, chủng loại, chất lượng và có mức giá phù hợp. Đặc biệt, việc cung ứng hàng hóa cần được quan tâm tại những khu vực chịu thiệt hại do thiên tai, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt và đón Tết.

Công tác theo dõi tình hình sản xuất và cân đối cung cầu cũng được đặt ra như một nhiệm vụ xuyên suốt. Các cơ quan chức năng cần chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết, dịch bệnh, tình hình sản xuất nông nghiệp và khả năng cung ứng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu để kịp thời có phương án điều tiết phù hợp. Thành phố đồng thời chú trọng hỗ trợ tiêu thụ nông sản vào thời điểm thu hoạch rộ, hạn chế tình trạng ùn ứ, khó tiêu thụ, góp phần bảo đảm lợi ích cho người sản xuất và duy trì sự ổn định của thị trường.

Trong cao điểm mua sắm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt cũng được thành phố đặc biệt quan tâm. Các đơn vị chức năng, doanh nghiệp vận tải, logistics và hệ thống phân phối được yêu cầu xây dựng phương án vận chuyển, điều tiết hàng hóa phù hợp với nhu cầu thực tế. Đồng thời, cần chuẩn bị phương án dự phòng để chủ động ứng phó khi sức mua tăng đột biến hoặc hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa gặp gián đoạn, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Người tiêu dùng Bắc Ninh lựa chọn các sản phẩm quà biếu, bánh kẹo phục vụ dịp Tết Nguyên đán tại siêu thị. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Song song với việc bảo đảm nguồn cung, công tác quản lý, kiểm tra và giám sát thị trường sẽ được tăng cường. Lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao để tăng giá bất hợp lý. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh và hạn chế những biến động bất thường của thị trường.

Bên cạnh các hoạt động thương mại, thành phố Bắc Ninh còn định hướng gắn kích cầu tiêu dùng với phát triển du lịch, văn hóa và các hoạt động vui chơi, giải trí dịp cuối năm. Các hội chợ Xuân, sự kiện văn hóa, thể thao và chương trình du lịch sẽ được tổ chức kết hợp với hoạt động quảng bá, tiêu thụ đặc sản, sản phẩm truyền thống của địa phương. Đây không chỉ là dịp tạo thêm không khí mua sắm, vui chơi phục vụ người dân mà còn góp phần giới thiệu sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác truyền thông về các chương trình kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu hàng sản xuất trong nước và hệ thống điểm bán hàng bình ổn thị trường sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Việc cung cấp thông tin kịp thời giúp người dân chủ động lựa chọn địa điểm mua sắm, tiếp cận các chương trình khuyến mại và sử dụng hàng hóa có nguồn gốc, chất lượng bảo đảm.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ kích cầu sức mua, phát triển hệ thống phân phối, bảo đảm nguồn cung đến kiểm soát giá cả và tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, thành phố Bắc Ninh hướng tới duy trì ổn định thị trường trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn./.