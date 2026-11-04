Bắc Ninh chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp vươn ra thị trường toàn cầu

Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh phát biểu tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026.

Quy mô giao thương bứt phá tại địa bàn công nghiệp trọng điểm

Tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh khẳng định việc địa phương chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026 đã mở ra không gian phát triển, vị thế cùng trách nhiệm kinh tế to lớn hơn đối với cả nước. Thành phố định hướng phát huy tối đa lợi thế công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và số hóa nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh năng động, gắn kết mật thiết với các dòng chảy thương mại toàn cầu.

Hoạt động ngoại thương của thành phố tiếp tục ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Theo số liệu ước tính 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt khoảng 101,30 tỷ USD, tăng 32,51% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 103,40 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của toàn địa bàn vượt mốc 204,70 tỷ USD. Dòng chảy thương mại này được hậu thuẫn bởi hệ thống tài chính tín dụng hoạt động đồng bộ.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 458.657 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay ước đạt 419.017 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, doanh số mua bán ngoại tệ qua hệ thống ngân hàng đạt khoảng 10 tỷ USD và doanh số thanh toán xuất nhập khẩu đạt khoảng 37,8 tỷ USD dưới sự điều phối, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12.

Mặc dù quy mô giao thương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, lãnh đạo thành phố thẳng thắn nhìn nhận cơ cấu xuất khẩu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các ngành hàng điện tử và linh kiện của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức độ tham gia trực tiếp của khối doanh nghiệp nội địa vào các phân khúc giá trị gia tăng cao, năng lực xây dựng thương hiệu riêng và kênh phân phối độc lập vẫn còn nhiều khoảng trống. Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương còn lúng túng trong tiếp cận vốn tín dụng, thiếu hụt thông tin thị trường và hạn chế về năng lực quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế.

Hành động cụ thể từ cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp vươn tầm

Nhằm hiện thực hóa chủ trương chung của Chính phủ và Quyết định số 626/QĐ-TTg, UBND thành phố Bắc Ninh đã sớm ban hành Chương trình địa phương vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 – 2030 theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 19/8/2026. Quan điểm điều hành xuyên suốt của thành phố là lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự chuyển biến thực chất về năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng làm thước đo hiệu quả công việc.

Chương trình hành động của thành phố đặt ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2030, bao gồm việc tổ chức hoặc lồng ghép tối thiểu 10 chương trình đào tạo chuyên môn cho ít nhất 1.000 lượt doanh nghiệp và hợp tác xã; thực hiện tư vấn chiều sâu cho tối thiểu 50 đơn vị sản xuất; nâng cấp năng lực cạnh tranh cho 20 doanh nghiệp tiềm năng để tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng công nghiệp; đồng thời trợ lực cho từ 50 đến 100 chủ thể sản xuất kinh doanh tiếp cận các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

Sản xuất các loại van phục vụ ngành bán dẫn tại Công ty TNHH Fujikin Việt Nam- Chi nhánh Nhà máy Bắc Ninh (Ảnh minh họa).

Các biện pháp hỗ trợ thủ tục thực tế cũng được địa phương đẩy mạnh. Từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 30/9/2026, Sở Công Thương Bắc Ninh đã cấp 15.140 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị tận dụng ưu đãi thuế quan từ mạng lưới các hiệp định thương mại tự do. Trước đó, vào ngày 10/10/2026, Diễn đàn Go Global Bắc Ninh 2026 với chủ đề “Nâng cao năng lực – Kết nối chuỗi – Phát triển thị trường” đã được tổ chức thành công, thu hút 300 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, các tập đoàn FDI lớn và doanh nghiệp nội địa cùng thảo luận giải pháp liên kết chuỗi sản xuất.

Năm trụ cột hành động tạo sức bật xuất khẩu

Để đưa chương trình đi vào chiều sâu, thành phố Bắc Ninh đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và an toàn. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, thường xuyên tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn về logistics, bảo hộ sở hữu trí tuệ, đồng thời chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo sớm về các biện pháp phòng vệ thương mại hay rào cản kỹ thuật từ thị trường quốc tế.

Thứ hai, thúc đẩy liên kết thực chất giữa doanh nghiệp trong nước với khối FDI. Địa phương chủ động rà soát nhu cầu mua hàng của các tập đoàn sản xuất lớn đang đóng chân trên địa bàn, lựa chọn các doanh nghiệp nội địa có tiềm năng để hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực nhà cung ứng, gia tăng hàm lượng giá trị gia tăng và tỷ lệ nội địa hóa.

Thứ ba, đa dạng hóa thị trường và phương thức kinh doanh quốc tế. Bên cạnh việc nâng tầm chất lượng các linh kiện công nghiệp, thành phố chú trọng xúc tiến thương mại bài bản cho các mặt hàng nông sản chế biến, sản phẩm vải thiều, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề truyền thống. Hỗ trợ được triển khai đồng bộ từ chuẩn hóa vùng nguyên liệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc đến việc phát triển thương hiệu trên các kênh thương mại số xuyên biên giới.

Thứ tư, khơi thông các giải pháp tài chính và quản trị rủi ro thanh toán quốc tế. Thành phố phối hợp chặt chẽ cùng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12 và các tổ chức tín dụng để cung cấp các gói tài trợ thương mại, tài chính xanh, giải pháp phòng ngừa biến động tỷ giá và nhận diện rủi ro gian lận thương mại xuyên biên giới cho doanh nghiệp.

Thứ năm, kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ với sự vào cuộc đồng đều của các sở ngành quản lý nhà nước, các tổ chức hải quan, hiệp hội doanh nghiệp và các viện nghiên cứu đào tạo. Mỗi chương trình xúc tiến đều được theo dõi sát sao từ khâu lập hồ sơ chào hàng đến kết quả ký kết hợp đồng thực tế.

Từ thực tiễn địa phương, UBND thành phố Bắc Ninh kiến nghị Bộ Công Thương phát huy vai trò điều phối mạng lưới dữ liệu quốc gia, kết nối sâu rộng với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global. Với cam kết xây dựng chính quyền hành động và phục vụ, Bắc Ninh đang vững bước chuyển mình thành một trung tâm công nghiệp công nghệ cao, xanh và thông minh, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt khẳng định thương hiệu trên bản đồ thương mại thế giới.