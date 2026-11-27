Khẩn trương chuẩn bị

Những ngày này, tại các vùng trồng cây ăn quả trọng điểm của thành phố, không khí chuẩn bị cho mùa thu hoạch và Lễ hội trái cây 2026 diễn ra khẩn trương. Trên những triền đồi, từng hàng cam, bưởi trĩu quả. Người dân tranh thủ vệ sinh lối đi, chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp khu vực đón khách. Nhiều chủ vườn kỳ vọng mùa quả chín năm nay không chỉ mang lại nguồn thu từ sản xuất mà còn mở thêm cơ hội kinh doanh dịch vụ trải nghiệm.

Ông Từ Văn Kín, thôn Đồng Phong, xã Lục Ngạn chỉnh trang vườn cam để đón khách tham quan, trải nghiệm Lễ hội trái cây.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, thành phố có khoảng 11.650 ha cam, bưởi, táo, ổi, sản lượng ước đạt hơn 118.500 tấn, tăng 18,7% so với năm trước. Mùa thu hoạch trải dài từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027, tạo điều kiện để các địa phương tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm trong nhiều tháng, thay vì chỉ tập trung vào một thời điểm.

Tại xã Lục Ngạn, gia đình ông Từ Văn Kín, thôn Đồng Phong đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi đón khách. Với hơn 1.000 gốc cam Đường Canh, năm nay gia đình dự kiến thu khoảng 80 tấn quả, gấp đôi năm trước, doanh thu ước đạt 4 tỷ đồng. Vườn cam của ông Kín cũng là một trong 13 vườn cây ăn quả đẹp được công nhận tại địa phương.

Điểm đáng chú ý ở khu vườn là cây cam được ghép trên gốc bưởi, trồng theo đường đồng mức trên đồi. Cách bố trí này vừa phù hợp điều kiện canh tác, vừa tạo cảnh quan xanh mát, thuận lợi cho khách tham quan. Những mùa trước, vườn đã đón hàng nghìn lượt người đến tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, chụp ảnh và tự tay lựa chọn, hái quả. Vì vậy, trước thềm lễ hội năm nay, gia đình ông Kín tiếp tục vệ sinh khuôn viên, sửa sang đường đi, chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách.

Cùng với các vườn cam, những vườn táo cũng đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Tại thôn Sàng, xã Lục Ngạn, vườn táo của gia đình ông Vũ Văn Nguyên có 250 cây táo Xuân và táo Đài, bước sang năm thứ sáu cho thu hoạch. Được sản xuất theo quy trình VietGAP, vườn dự kiến cho sản lượng khoảng 18 tấn quả. Gia đình ông đang dọn cỏ, chỉnh trang khuôn viên, trang trí thêm những dải ruy băng đỏ, tạo điểm nhấn, sẵn sàng đón khách đến tham quan, trải nghiệm.

Bà Vũ Thị Tân, thôn Bằng Công, xã Kiên Lao được cán bộ xã hỗ trợ cắm biển chỉ dẫn trong đồi cam của gia đình.

Ở xã Kiên Lao, vườn cam của gia đình bà Vũ Thị Tân tại thôn Bằng Công lại có thêm lợi thế nằm gần Khu du lịch sinh thái Bầu Tiên. Với khoảng 2.500 cây cam ngọt và cam lòng vàng hơn 15 năm tuổi, năm nay gia đình dự kiến thu hoạch khoảng 250 tấn quả, giá trị ước đạt 7,5 tỷ đồng. Ngoài nguồn thu từ bán sản phẩm, hoạt động đón khách tham quan, trải nghiệm cũng đem lại cho gia đình khoảng 40 triệu đồng trong mùa trước.

Theo bà Tân, hiện cam đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch nên gia đình đặc biệt chú trọng bảo vệ chất lượng quả, tuân thủ thời gian cách ly đối với thuốc bảo vệ thực vật và tăng cường các biện pháp chăm sóc an toàn. Do nhiều loài chim tìm về ăn quả, gia đình bà phải giăng lưới bảo vệ; đồng thời tích cực vệ sinh vườn, sắp xếp lối đi, dựng biển chỉ dẫn để khách thuận tiện tham quan, trải nghiệm trên diện tích đồi rộng lớn.

Từ mùa quả chín đến sản phẩm du lịch đặc sắc

Nhận thức rõ tiềm năng từ mùa quả chín, thành phố đang từng bước gắn phát triển vùng cây ăn quả với hoạt động du lịch trải nghiệm. Ngày 11/11, Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định công nhận 65 vườn cây ăn quả đẹp tại 21 xã, phường. Đây là cơ sở để các địa phương lựa chọn những điểm đến tiêu biểu, hỗ trợ nhà vườn hoàn thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ và kết nối với các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại.

Đồng chí Sái Văn Lính, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Ngạn trực tiếp kiểm tra việc chỉnh trang tại các nhà vườn, tạo thuận lợi cho khách tham quan, trải nghiệm.

Cùng với việc công nhận, các địa phương và ngành chức năng được định hướng hướng dẫn người dân thực hiện quy trình sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; giữ gìn vệ sinh vườn cây, xây dựng dịch vụ phục vụ khách tham quan. Những nội dung như biển chỉ dẫn, vật tư, phân bón, chế phẩm sinh học, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được quan tâm.

Tại các xã, phường có vùng cây ăn quả tập trung lớn, như Lục Ngạn, Kiên Lao, Nam Dương, Chũ, Phượng Sơn, Biên Sơn, Đông Phú… công tác chuẩn bị cho Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 đang được triển khai khẩn trương. Bên cạnh lựa chọn những vườn cây tiêu biểu, địa phương chú trọng chuẩn bị sản phẩm đặc trưng, đổi mới cách trưng bày tại các gian hàng, tạo điểm nhấn từ chính những loại quả thế mạnh của từng vùng. Hoạt động tham quan vườn, giới thiệu sản phẩm và kết nối giữa nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp với người tiêu dùng được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho lễ hội.

Đồng chí Sái Văn Lính, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Ngạn cho biết, địa phương đang tập trung kết nối hoạt động lễ hội với du lịch trải nghiệm tại các vườn cây. Du khách không chỉ tham quan, chụp ảnh mà còn có thể tìm hiểu quy trình sản xuất, tự tay thu hái và thưởng thức trái cây tại vườn. Xã cũng vận động các tổ chức, đoàn thể và trưởng thôn phối hợp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, nghiên cứu mở rộng các tuyến đường kết nối tới thôn, vườn cây để thuận tiện cho việc đưa đón khách.

Việc đưa du khách đến tận vườn có ý nghĩa thiết thực đối với cả người sản xuất và người tiêu dùng. Người trồng có thêm kênh giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp, giảm bớt khâu trung gian; khách tham quan được tận mắt chứng kiến quy trình chăm sóc, thu hoạch, từ đó hiểu hơn về giá trị và chất lượng nông sản. Khi trải nghiệm được tổ chức bài bản, mỗi vườn cây có thể trở thành một điểm giới thiệu sản phẩm, góp phần xây dựng thương hiệu trái cây địa phương.

Nhiều chủ vườn cây ăn quả trang trí dây ruy băng đỏ, tạo lối đi dưới những hàng cây.

Tuy nhiên, để du lịch vườn cây phát triển bền vững, cần có quy hoạch và tổ chức bài bản, tránh tình trạng chỉ khai thác tự phát theo mùa vụ. Các nhà vườn cần từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ khách tham quan như lối đi, khu vực đón tiếp, điểm nghỉ chân và công trình vệ sinh. Cùng với đó, chủ vườn cần được tập huấn kỹ năng giao tiếp, phục vụ, giới thiệu sản phẩm; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn cho du khách. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sức hút và xây dựng thương hiệu du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả tại địa phương.

Một hướng đi quan trọng khác là tăng cường liên kết giữa các nhà vườn với khu, điểm du lịch sinh thái, di tích, làng nghề và các đơn vị lữ hành để hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng. Thay vì chỉ đến một vườn cây rồi trở về, du khách có thể kết hợp tham quan vùng sản xuất, tìm hiểu văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực và mua sản phẩm đặc trưng. Cách làm này vừa kéo dài thời gian lưu trú, vừa tạo thêm cơ hội tiêu thụ nông sản và phát triển dịch vụ tại cộng đồng.

Cùng với đó, hoạt động quảng bá cần được đổi mới, tận dụng các nền tảng số và mạng xã hội để giới thiệu mùa quả chín, hình ảnh nhà vườn, sản phẩm và lịch trải nghiệm. Những nội dung chân thực về quá trình sản xuất, thu hoạch, câu chuyện của người trồng cây sẽ giúp tăng sức hấp dẫn, tạo sự tin cậy với du khách. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị du lịch cần tham gia sâu hơn trong xây dựng tour, kết nối thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với quy mô vùng cây ăn quả lớn, sản phẩm đa dạng và mùa thu hoạch nối tiếp nhau, Bắc Ninh có điều kiện hình thành những điểm đến nông nghiệp theo mùa, tiến tới phát triển sản phẩm “vùng trái cây bốn mùa”. Lễ hội trái cây năm 2026 vì thế không chỉ là dịp quảng bá, tiêu thụ nông sản mà còn là cơ hội giới thiệu tiềm năng du lịch, thúc đẩy liên kết giữa sản xuất nông nghiệp với dịch vụ.