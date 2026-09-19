Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9

Tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đã công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Theo Nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội cho Đảng bộ chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Ninh; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Bắc Ninh, Bắc Giang qua các thời kỳ. Thành quả hôm nay được xây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả những hy sinh, cống hiến thầm lặng của rất nhiều thế hệ, là nền tảng để Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp và tầng nhân lực, cùng sự thu hút đầu tư từ chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra là phát triển nhanh ở tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn; mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố Bắc Ninh tập trung xác lập tầm nhìn dài hạn cho mô hình phát triển riêng của thành phố. Tầm nhìn phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể; xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị, tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài; tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Cùng với đó, thành phố Bắc Ninh cần xây dựng bộ máy quản trị và đội ngũ cán bộ tương xứng với vị thế mới. Bộ máy phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, sát cơ sở và phục vụ nhân dân. Quan tâm phát triển con người, nguồn nhân lực chất lượng cao và sức mạnh văn hóa Kinh Bắc, cần gắn đào tạo với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp và các ngành công nghiệp mới; có chính sách đủ mạnh để thu hút, trọng dụng kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi, từng bước hình thành đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ và sáng tạo công nghệ.

Đồng thời, phải đưa Quan họ, tranh Đông Hồ, làng nghề, di tích lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học vào văn hóa cộng đồng và đời sống hiện đại; biến di sản thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, thành phố cần chăm lo đời sống Nhân dân, nâng cao phúc lợi và bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nhà ở và dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là đối với công nhân, người lao động và các địa bàn còn khó khăn; chăm lo chu đáo cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình chính sách; mở rộng lưới an sinh xã hội, bảo vệ người yếu thế, hỗ trợ kịp thời người dân trước những rủi ro về việc làm, thu nhập, sức khỏe và tuổi già; bảo đảm phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, kiên quyết không đánh đổi sức khỏe người dân, môi trường, tương lai các thế hệ lấy tăng trưởng trước mắt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Bắc Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định đây là những định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng dành cho Bắc Ninh và xin hứa sẽ nghiêm túc cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hồng Thái bày tỏ sự tri ân, cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn; các bậc lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân đã luôn đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương Bắc Ninh.

Theo ông Nguyễn Hồng Thái, trở thành thành phố không phải là đích đến mà đây chỉ là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới hướng tới xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh và giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng và cả nước.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, giúp đỡ thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương để Bắc Ninh có thêm nguồn lực, điều kiện phát triển toàn diện.