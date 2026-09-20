Bắc Ninh chính thức lên thành phố, giấy tờ của người dân vẫn được sử dụng theo quy định chuyển tiếp

Theo đó, TP. Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. TP. Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Bắc Ninh chính thức lên thành phố từ ngày 20-9. Ảnh: VGP

Theo quy định chuyển tiếp, các giấy tờ, văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực và còn giá trị sử dụng tiếp tục được sử dụng theo quy định. Do đó, người dân và tổ chức không phải thực hiện thay đổi ngay các giấy tờ chỉ vì địa danh “tỉnh Bắc Ninh” được chuyển thành “TP. Bắc Ninh”.

Việc chuyển tiếp nhằm bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người dân không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi tên gọi.

Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh thông tin theo quy định, bảo đảm tính thống nhất trong hồ sơ và hoạt động quản lý.

Đối với người dân đang sử dụng các giấy tờ như căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, giấy phép kinh doanh và các văn bản hành chính khác, cần phân biệt giữa việc thay đổi địa danh hành chính với yêu cầu cấp, đổi giấy tờ theo từng lĩnh vực. Những trường hợp phát sinh thủ tục mới hoặc có nhu cầu điều chỉnh thông tin thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Việc ban hành và thực hiện các quy định chuyển tiếp có ý nghĩa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn TP. Bắc Ninh duy trì hoạt động ổn định sau khi thay đổi tên gọi.