Bắc Ninh: Chính quyền đô thị vận hành thông suốt, hiệu quả

Nhanh chóng vào guồng

Ngay từ những ngày đầu vận hành, bộ máy chính quyền đô thị đã có nhiều nỗ lực để đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị, nâng chất lượng phục vụ Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị. 12 phường mới được thành lập nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Công chức phường Chi Lăng rà soát thông tin để phục vụ cập nhật, số hóa hồ sơ đảng viên.

Phường Nhân Thắng thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ về đổi tên phòng chuyên môn, đồng thời căn cứ yêu cầu thực tế và tình hình công tác để điều chuyển một viên chức sang công chức. Chủ tịch UBND phường Trịnh Minh Trường cho biết: “Phường mới thành lập lại đang tập trung cao độ cho công tác phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Khối lượng công việc rất lớn nên địa phương sẽ nhờ một đơn vị tư vấn uy tín để phát triển đô thị một cách khoa học, bài bản”.

Trong khi đó, các phường cũ như Bắc Giang, Kinh Bắc, Võ Cường, Vũ Ninh, Đa Mai… xác định tâm thế mới để đưa công tác quản trị đô thị lên tầm cao hơn. Tại phường Kinh Bắc, từ cuối tháng 9/2026, khu vực cầu chui Y Na đã được rào kín để phục vụ dự án đầu tư xây dựng mở rộng cầu chui Y Na. Dự án nhằm từng bước cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch đô thị của Bắc Ninh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vui mừng vì giao thông qua địa bàn sắp thoáng hơn, bà Nguyễn Thị Phương ở tổ dân phố Y Na, phường Kinh Bắc cho biết: “Trước kia, mỗi lần có thay đổi về địa giới hành chính hoặc phải làm lại giấy tờ tùy thân thường phát sinh nhiều thủ tục liên quan đến xác minh thông tin nhân thân. Bây giờ, mọi giấy tờ đều có hiệu lực, không cần phải làm lại, trên VNeID thông tin cá nhân đã được tự động sửa theo tên đơn vị hành chính mới, rất thuận tiện”.

Song song với tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, phường Kinh Bắc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Mạnh Hiếu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát từng nhiệm vụ, từng địa bàn, lĩnh vực được phân công; xác định rõ những việc còn tồn đọng, nguyên nhân, thời hạn hoàn thành, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tập trung khắc phục những bất cập, nhất là trong quản lý đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự đô thị.

Phát huy vai trò đi đầu của một trong những đô thị trung tâm, quý III/2026, phường Bắc Giang đứng thứ hai trong 99 xã, phường về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp; dẫn đầu thành phố về khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho Nhân dân. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được đặc biệt chú trọng, có chuyển biến rõ nét.

Bí thư Đảng ủy phường Đặng Đình Hoan cho biết: “Phường xác định rõ các nội dung ưu tiên tập trung thực hiện. Trong đó, xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị chi tiết đến các đầu việc, việc gì làm ngay được thì triển khai ngay, việc gì cần thời gian thì xác định rõ các bước để triển khai. Đề xuất lập, điều chỉnh các quy hoạch để bảo đảm hạ tầng đồng bộ; hoàn chỉnh kết nối, nhất là kết nối giao thông. Đồng thời, tăng cường thu ngân sách; triển khai đầu tư các dự án quan trọng để hoàn chỉnh đồng bộ kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đô thị. Quan tâm triển khai các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. Tập trung rà soát để chỉnh trang, triển khai xây dựng mới các khuôn viên, công viên, tăng cường phúc lợi để người dân hưởng thụ. Quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường cải cách hành chính để phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số”.

Khắc phục khó khăn, nâng chất lượng quản trị

Chính quyền đô thị vận hành thông suốt là kết quả của việc Bắc Ninh sớm có sự chuẩn bị triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với quyết tâm cao. Sở Nội vụ kịp thời ban hành công văn hướng dẫn một số nội dung về tổ chức bộ máy. Theo đó, tên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các chức danh lãnh đạo, quản lý đương nhiên được đổi, không phải thực hiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền. Với các phường, UBND được trình HĐND cùng cấp quyết định đổi tên Phòng Kinh tế thành Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ngay sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực.

Cầu chui Y Na (phường Kinh Bắc) đang được thi công mở rộng.

Các thủ tục thay đổi con dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức được xử lý nhanh, đúng quy định. Với người dân, thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cập nhật tự động. Công dân không bắt buộc phải đổi thẻ căn cước khi thay đổi tên địa chỉ cư trú từ xã thành phường, từ thôn thành tổ dân phố..., trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thông tin mới được cập nhật đồng bộ trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Công tác rà soát văn bản pháp lý được triển khai trên diện rộng. Các cơ chế quản lý đô thị đang dần hình thành để phân công, phân cấp quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc; phân cấp mạnh hơn cho UBND cấp xã về thẩm định thiết kế và quản lý trật tự xây dựng...

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Bên cạnh những kết quả khả quan, những ngày đầu vận hành chính quyền đô thị cũng còn những khó khăn, vướng mắc do khối lượng quy hoạch cần rà soát, lập mới rất lớn. Đáng chú ý, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị ở các xã, phường chưa đồng đều, trong khi yêu cầu chuyên môn đối với cấp xã sau phân cấp, phân quyền ngày càng cao”.

Hiệu quả bước đầu tuy chưa thể nói lên tất cả nhưng đó là tín hiệu vui cho thấy chính quyền đô thị Bắc Ninh được vận hành đúng hướng. Phát huy ưu điểm, nhìn nhận rõ hạn chế và có hướng khắc phục phù hợp sẽ giúp Bắc Ninh củng cố vững chắc bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.