Bắc Ninh: Chi trả 53 tỷ đồng bồi thường đất làm khu tái định cư dự án Sân bay Gia Bình

Ngày 22/10, UBND phường Lương Tài phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chi trả 53 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 170 hộ dân khu dân cư Giàng, thuộc tổ dân phố Phá Lãng.

Đây là tiền bồi thường đối với 10,43 ha đất nông nghiệp phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cán bộ chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Bắc Giang hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường.

Để công tác chi trả diễn ra thuận lợi, đúng quy định, chính quyền địa phương chủ động thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thông cơ sở về thời gian, địa điểm chi trả, đồng thời hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Nhờ đó, quá trình rà soát, đối chiếu hồ sơ và hoàn thiện thủ tục được thực hiện nhanh chóng, hạn chế thời gian chờ đợi của người dân.

Trong quá trình tổ chức chi trả, công tác bảo đảm an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ. Người dân chấp hành tốt các quy định, nội quy tại điểm chi trả. Đội ngũ cán bộ chuyên môn cùng chính quyền địa phương trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân hoàn thiện thủ tục nhận tiền, bảo đảm việc chi trả được thực hiện nhanh gọn, chính xác, công khai và đúng đối tượng.

Chi trả tiền bồi thường cho người dân khu dân cư Giàng.

Việc chi trả tiền bồi thường kịp thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 23 và 24/10, phường Lương Tài tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 73 hộ dân tổ dân phố Phá Lãng và 94 hộ dân tổ dân phố Kim Đào, với tổng số tiền dự kiến hơn 17 tỷ đồng. Chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm công tác chi trả diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy định.