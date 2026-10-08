Bắc Ninh: Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng tăng 4,07%

Đà tăng của chỉ số giá trong tháng 9 chịu tác động đan xen từ yếu tố thị trường và tính chất mùa vụ. So với tháng trước, tăng mạnh nhất là nhóm giao thông (tăng 3,7%). Tiếp đến là nhóm giáo dục (tăng 3,69%). Cùng với đó, các nhóm: Nhà ở, điện nước; đồ uống và thuốc lá; hàng ăn, dịch vụ ăn uống; hàng hoá và dịch vụ khác cũng có mức tăng từ 0,35% - 1%.

Cửa hàng xăng dầu số 150, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Bắc Ninh, phường Võ Cường.

Xét chung 9 tháng qua, diễn biến giá giữa các nhóm mặt hàng có sự phân hóa khá rõ. Áp lực tăng tập trung chủ yếu ở nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,24% so với cùng kỳ năm trước; giáo dục tăng 6,89%; giao thông tăng 6,08%; ăn uống ngoài gia đình tăng 5,49% và thực phẩm tăng 4,74%. Dù chịu sức ép cộng hưởng từ chi phí đầu vào và lộ trình điều chỉnh giá một số dịch vụ công, thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố vẫn ổn định, không để xảy ra hiện tượng khan hàng hay biến động giá cục bộ.

Dự báo những tháng cuối năm 2026, nhu cầu mua sắm phục vụ sản xuất, kinh doanh và các dịp lễ, Tết sẽ gia tăng mạnh. UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động phương án điều tiết cung - cầu các mặt hàng thiết yếu. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.