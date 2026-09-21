Bắc Ninh chi gần 10 tỷ đồng khắc phục 113 điểm sạt lở do bão số 4

Cụ thể, tình huống khẩn cấp về thiên tai được công bố trên các tuyến quốc lộ 31, quốc lộ 37, quốc lộ 279 và các tuyến đường tỉnh: 248, 289, 290, 291, 292C, 293, 293C, 294B. Các tuyến đường này bị ảnh hưởng do mưa lớn từ hoàn lưu bão số 4 trong thời gian từ ngày 22 đến 28/8/2026.

Vị trí sạt lở trên quốc lộ 279 qua địa bàn xã An Lạc. (Ảnh chụp ngày 24/8)

Thống kê của ngành chức năng có khoảng 110 vị trí sạt lở ta luy dương và 3 vị trí sạt lở ta luy âm. Các điểm hư hỏng tập trung trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực phía bắc sông Cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nhu cầu đi lại của người dân.

Cùng với việc công bố tình huống khẩn cấp, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp “Sửa chữa khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường tỉnh phía bắc sông Cầu do ảnh hưởng của cơn bão số 4”. Sở Xây dựng là đơn vị quản lý, thực hiện xây dựng công trình và được giao làm chủ đầu tư.

Công trình nhằm khẩn cấp sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ 31, quốc lộ 37, quốc lộ 279 và các tuyến đường tỉnh: 248, 289, 290, 291, 292C, 293, 293C, 294B. Theo đó, tại 110 vị trí sạt lở taluy dương, các đơn vị sẽ đào, xúc, vét dọn đất đá sạt lở; vận chuyển đất, đá ra khỏi phạm vi nền, mặt đường, rãnh thoát nước; chỉnh sửa, giữ ổn định mái taluy.

Đường tỉnh 293 qua địa bàn xã Lục Sơn bị sạt lở tại Km62+300. (Ảnh chụp ngày 24/8)

3 vị trí sạt lở taluy âm sẽ được dọn dẹp đất không thích hợp, đào móng, đổ chân khay và tường chắn bê tông cốt thép; xếp rọ thép đá hộc bảo vệ, đắp bù nền đường phần bị sạt lở; gia cố mái taluy âm bằng bê tông xi măng. Hệ thống thoát nước và hộ lan phòng hộ an toàn giao thông tại các vị trí hư hỏng cũng được thay thế, bổ sung.

Tổng chi phí đầu tư dự kiến gần 10 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách UBND thành phố năm 2026 - 2027. Công trình được thực hiện theo hình thức xử lý khẩn cấp, dự kiến hoàn thành trước 28/2/2027.

Công trình khẩn cấp được triển khai tại các xã, phường: Yên Định, Sơn Động, An Lạc, Vân Sơn, Dương Hưu, Kép, Tân Sơn, Tây Yên Tử, Tam Tiến, Trường Sơn, Lục Sơn, Xuân Lương, Biên Sơn, Sa Lý và Trường Bắn Quốc gia Khu vực I. UBND các xã, phường liên quan có trách nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Sở Xây dựng để thi công xử lý khẩn cấp trong trường hợp cần thiết; bố trí bãi tập kết vật liệu dư thừa phục vụ thi công, gồm đất, đá sạt lở từ taluy dương, taluy âm và đất đá trôi lấp lòng rãnh, mặt đường.

Các địa phương phải tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân; chủ động cảnh báo, giám sát, hướng dẫn và hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; thiết lập rào chắn, dọn dẹp mặt bằng để bảo đảm giao thông tạm thời.

Sở Xây dựng tổ chức triển khai xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; phối hợp các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng; quản lý đầu tư xây dựng bảo đảm chất lượng, tiến độ, tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát và tuân thủ đúng quy định pháp luật.