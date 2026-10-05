Bắc Ninh chỉ đạo xử lý tình trạng biển chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt trên đường phố

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc và phường Võ Cường chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xác minh, làm rõ các nội dung Báo Tiền Phong phản ánh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Một đoạn phố Ngọc Hân Công Chúa ở phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) có nhiều biển chữ nước ngoài xen kẽ chữ tiếng Việt. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc Quyết định số 63/2026/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với công tác quản lý hoạt động quảng cáo trong thời gian qua.

Đặc biệt, các xã, phường tổ chức ngay đợt cao điểm rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm về quảng cáo trên địa bàn trong tháng 10/2026; kiên quyết tháo dỡ các phương tiện quảng cáo vi phạm theo quy định. Trường hợp để xảy ra vi phạm kéo dài, tái diễn, không kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh sẽ xem xét, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về quảng cáo cho cán bộ văn hóa cơ sở; nắm bắt tình hình và kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Một biển hiệu chữ nước ngoài lớn hơn chữ tiếng Việt trên phố Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Công an thành phố Bắc Ninh được yêu cầu chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động quảng cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, ngày 3/10, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Biển hiệu chữ nước ngoài "lấn át" tiếng Việt trên đường phố Bắc Ninh”. Bài viết phản ánh tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo có dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng tiếng nước ngoài tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Kinh Bắc và phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.