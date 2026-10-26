Bắc Ninh: Che biển số bằng khẩu trang, tài xế bị phạt hơn 11 triệu đồng

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, khoảng 20h ngày 25/10, trên đường Hoàng Quốc Việt (khu đô thị An Huy, xã Tân Yên, TP Bắc Ninh), tổ công tác CSGT phát hiện anh T.V.B (trú tại phường Vân Hà) điều khiển xe máy mang biển số 98AH-089.xx không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, biển số xe lại bị che kín bằng một chiếc khẩu trang.

Chiếc xe máy do anh T.V.B điều khiển bị che biển số bằng khẩu trang.

Khi dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện anh B không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.V.B. và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với các lỗi vi phạm trên, anh B bị xử phạt 11,25 triệu đồng.

Theo điểm b khoản 3; điểm b khoản 8 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng.

Trước đó, vào hồi 15h26 ngày 23/10, tại Km 100+950 quốc lộ 1A, thiết bị đo tốc độ của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh ghi nhận một xe mô tô không gắn biển số lưu thông với tốc độ 84km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép tại khu vực là 50km/h.

Sau khi phát hiện vi phạm, tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến được thông báo và tổ chức dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển xe được xác định là Đ.V.H (sinh năm 2009, trú tại xã Sa Lý, thành phố Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định người này vi phạm nhiều lỗi, gồm: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định 34km/h; xe không gắn biển số; không có gương chiếu hậu bên trái; không có chứng nhận đăng ký xe và chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, chủ phương tiện cũng bị xử lý về hành vi đưa xe cơ giới tham gia giao thông không gắn biển số và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Với những lỗi vi phạm trên, Đ.V.H và chủ xe sẽ bị xử phạt tới 20 triệu đồng.