Bắc Ninh: Cháy nhà xưởng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kovico Tech Vina

Khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) nhận được tin báo đã điều động 2 xe chữa cháy, 13 cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tiên Sơn đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kovico Tech Vina.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn và triển khai 2 mũi tấn công với 2 lăng B phun nước trực tiếp để khống chế đám cháy. Với sự tập trung, khẩn trương của các lực lượng, đến khoảng 11 giờ 8 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện đang thống kê thiệt hại về tài sản; nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, máy móc, thiết bị và các khu vực có nguy cơ phát sinh cháy, nổ; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy.

Đồng thời duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ, tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý sự cố cho người lao động, bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.