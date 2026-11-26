Khoảng 10 giờ 49 phút ngày 26/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh - Lioa Bắc Ninh, thuộc Cụm công nghiệp Thanh Khương, phường Trí Quả.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) tổ chức dập lửa, chữa cháy.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 1 xe chỉ huy, 9 xe chữa cháy cùng 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc 5 đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các khu vực: Gia Bình, Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Nam Sông Đuống, Tiên Sơn và Lương Tài đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

UBND phường, Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường Trí Quả và Điện lực Thuận Thành cũng kịp thời phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn điện và hỗ trợ công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện cào xúc khu nhà xưởng bị cháy dập lửa, ngăn đám cháy bùng phát, lan rộng.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang kiểm tra, tìm kiếm và chưa thấy có người mắc kẹt bên trong khu vực xảy ra. Hiện các lực lượng tiếp tục triển khai công tác xử lý hiện trường, kiểm tra và tìm kiếm người có thể bị mắc kẹt.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, xác minh, làm rõ.