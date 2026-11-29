Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 29/11 tại cơ sở kinh doanh ở số 796-800 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang. Đây là cửa hàng kinh doanh đồ điện chiếu sáng, đèn trang trí và đồ gia dụng, do ông Vũ Đình Th. làm chủ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Thắng

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu vực kinh doanh, kèm theo cột khói đen dày đặc bốc cao. Nhiều đồ dùng, hàng hóa bên trong cơ sở bị lửa thiêu rụi.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Giang, 3 xe chữa cháy của Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng xe thang của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Bắc Ninh đến hiện trường.

Lực lượng chức năng sớm có mặt tại hiện trường để xử lý đám cháy.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai chữa cháy từ nhiều hướng, tập trung khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang các công trình lân cận.

Cùng với công tác chữa cháy, Công an phường Bắc Giang bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, yêu cầu người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, không tụ tập gây cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Đến thời điểm thông tin được ghi nhận, các lực lượng vẫn đang tích cực triển khai phương án chữa cháy. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.