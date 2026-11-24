Thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh, vụ cháy xảy ra khoảng 15 giờ 54 phút tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh quy mô 3 tầng nổi, 1 tầng hầm.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại phường Hiệp Hòa.

Đám cháy được xác định xảy ra tại khu vực tầng hầm, nơi được gia chủ bố trí kho chứa đồ điện tử. Trước diễn biến vụ việc, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hiệp Hòa đề nghị chi viện lực lượng, phương tiện.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) đã điều động 4 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các khu vực Hiệp Hòa, Đình Trám và Yên Phong đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) dập lửa chữa cháy.

UBND phường Hiệp Hòa cũng nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra cháy; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hỗ trợ lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường và triển khai các phương án xử lý. Cùng đó hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho các hộ dân và khu vực lân cận, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy lan và thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Thông tin ban đầu, vụ cháy không có người mắc kẹt. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại về tài sản.