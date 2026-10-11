Bắc Ninh: Cháy cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, nước tại phường Phượng Sơn

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, vụ cháy xảy ra vào hơn 9 giờ ngày 11/10 tại hộ kinh doanh đồ dùng điện, nước do ông Diệp Văn Đ ở tổ dân phố Quý Sơn làm chủ.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng kinh doanh đồ dùng, thiết bị điện, nước tại phường Phượng Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Khi phát hiện ngọn lửa, chủ cửa hàng đã kịp thời di chuyển một số bình gas ở khu vực xung quanh đến nơi an toàn. Người dân, bà con hàng xóm gần đó cũng hỗ trợ di chuyển một số tài sản ra khỏi khu vực cháy. Tuy nhiên, do bên trong cửa hàng có nhiều đồ dùng, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo lượng khói lớn.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lục Ngạn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Các cơ quan chức năng của phường Phượng Sơn như: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường... đã cử cán bộ phối hợp hỗ trợ gia đình di dời tài sản, bảo vệ hiện trường. Sau một thời gian ngắn, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Nhân dân địa phương đến giúp đỡ, hỗ trợ chủ nhà di dời tài sản đến nơi an toàn.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại tài sản, khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình bị ảnh hưởng. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ sách vở cho hai cháu đang đi học, góp phần giúp gia đình khắc phục khó khăn trước mắt.