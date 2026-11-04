Bắc Ninh chấp thuận đầu tư khu nhà ở gần 48.000 m² tại Gia Bình

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vũ Phường)

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 2965/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Tây Nội Phú tại phường Gia Bình.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 48.029,9 m². Trong cơ cấu sử dụng đất, đất ở liền kề chiếm 15.812 m², tương đương 32,9%; đất cây xanh khoảng 10.610,1 m², chiếm 22,1%; đất giao thông 13.404,9 m², chiếm 27,9%. Phần diện tích còn lại dành cho hành lang hạ tầng kỹ thuật và sân vườn nội bộ, bãi đỗ xe và đất nghĩa trang.

Về quy mô xây dựng, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gồm san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, điện chiếu sáng, điện hạ thế, trạm biến áp, thông tin liên lạc, cấp nước sinh hoạt, cây xanh và bãi đỗ xe.

Dự án dự kiến xây dựng khoảng 175 căn nhà ở liền kề tại các ô đất được quy hoạch, theo hình thức xây thô, hoàn thiện mặt ngoài. Các công trình có chiều cao từ 3 - 5 tầng, mật độ xây dựng từ 85 - 100%, tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 55.041,8 m². Khi hoàn thành, khu nhà ở dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 700 người.

Khu đất thực hiện dự án không bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt. Thay vào đó, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng hình thức đóng tiền theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 377,95 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do khu đất đã được giải phóng mặt bằng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư tối thiểu 75,59 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn đầu tư; phần vốn huy động hợp pháp khác tối đa 302,36 tỷ đồng, chiếm 80%.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến trong vòng 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư trúng đấu giá được Nhà nước giao đất thực hiện dự án.

UBND TP Bắc Ninh giao các sở, ngành liên quan và UBND phường Gia Bình tổ chức quản lý, hướng dẫn, triển khai các công việc tiếp theo, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ, quy mô và nội dung đã được phê duyệt.

Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật và ô đất bãi đỗ xe trong phạm vi dự án cho Nhà nước quản lý; thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định. Việc kinh doanh, chuyển nhượng nhà ở chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản.