Bắc Ninh: Chăn nuôi an toàn, bảo đảm nguồn cung thực phẩm

Chủ động tăng quy mô đàn gia cầm

Trang trại chăn nuôi gia cầm của gia đình ông Hoàng Văn Giang, thôn Dương Sơn, xã Nhã Nam có diện tích vườn đồi khoảng 1,5 ha, thường xuyên nuôi khoảng 5.000 con gà/lứa. Nắm bắt được nhu cầu thị trường dịp cuối năm thường tăng cao, ông Giang mạnh dạn nuôi thêm khoảng 2.000 con, trong đó 1.000 con gà trống thiến để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ông Hoàng Văn Giang (ngoài cùng bên phải), thôn Dương Sơn, xã Nhã Nam hiện nuôi khoảng 7.000 con gà phục vụ nhu cầu dịp cuối năm.

Ông Giang cho biết: “Ngay sau khi xuất bán lứa gà gần 3.000 con, từ đầu tháng 9/2026 gia đình đã thực hiện tăng số lượng đàn thêm 2.000 con. Hiện tại, tổng đàn gia cầm của gia đình có 7.000 con, trong đó phần lớn đã được xuất bán và khoảng 2.000 con phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán. Để gia cầm sinh trưởng, phát triển thuận lợi, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh, gia đình thực hiện gia cố lại chuồng trại, sử dụng hóa chất và vôi bột vệ sinh thường xuyên. Toàn bộ con giống đều được kiểm định chất lượng, cách ly ít nhất 2 tuần để theo dõi trước khi nhập đàn chính”.

Tại thôn Đồng Lạc, xã Yên Thế, gia đình ông Bùi Văn Nhẫn cũng thường xuyên nuôi từ 3.000 - 4.000 con gà thả vườn/lứa, dịp cuối năm, gia đình ông tăng thêm 1.000 con. Theo ông Nhẫn, đây là thời điểm giao mùa, dễ phát sinh dịch bệnh nên phải tăng cường che chắn, vệ sinh, theo dõi sức khỏe đàn gà hằng ngày. Toàn bộ quy trình nuôi được khép kín bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường và sử dụng thức ăn hữu cơ. Việc chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học có nhiều quy định nghiêm ngặt từ cách chọn giống đến cách chăm sóc qua từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển.

Cùng với đó, việc tuân thủ đúng theo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học là khâu then chốt để đạt được hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, thời điểm này thời tiết có những thay đổi bất thường nên đàn vật nuôi dễ phát sinh dịch bệnh, gia đình chủ động theo dõi tình hình thời tiết, tiêm phòng vắc xin đầy đủ, tăng cường cho ăn, bổ sung dưỡng chất, thường xuyên theo dõi đàn để bảo đảm đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh với kỳ vọng kịp xuất bán đúng dịp Tết.

Toàn xã Yên Thế hiện có khoảng 500 hộ có hoạt động chăn nuôi gà, trong đó, 300 hộ chăn nuôi với quy mô 1.000 con/lứa trở lên. Mỗi năm, toàn xã chăn nuôi tổng đàn gia cầm khoảng 1 triệu con. Do có kinh nghiệm từ nhiều năm nay nên các hộ đều thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả dịch bệnh. Vào dịp cuối năm, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn có thể tăng từ 20% so với bình quân các tháng trước.

Bà Thân Thị Hường, Trưởng Phòng Kinh tế xã Yên Thế cho biết: “Để bảo đảm hiệu quả chăn nuôi, cơ quan chức năng thực hiện công tác dự báo nhu cầu thị trường để có kế hoạch hướng dẫn người dân tái đàn, định hướng lựa chọn loài vật nuôi, số lượng đàn, tránh tái đàn ồ ạt”.

Thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học

Thống kê từ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho thấy, tổng đàn gia cầm, thủy cầm toàn thành phố đạt 25,5 triệu con/năm, trong đó khoảng 21,5 triệu con gà. Vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có thể tăng thêm từ 20 - 30% so với ngày thường. Vì thế, cùng với việc tái đàn và tăng đàn gia cầm, công tác chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia cầm cũng được các ngành chức năng và các hộ chăn nuôi chú trọng.

Bà Lê Thị Hường, thôn Đồng Lạc, xã Yên Thế chăm sóc đàn gà để bán vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thành phố, những tháng cuối năm là thời điểm người chăn nuôi chịu nhiều rủi ro nhất. Bởi thời điểm cuối năm, thời tiết có nhiều thay đổi, nắng, mưa xen kẽ, kết hợp với các đợt không khí lạnh nên đàn gia cầm chưa kịp thích nghi, sức đề kháng giảm, nguy cơ phát sinh dịch bệnh, nhất là cúm gia cầm.

Thống kê của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tổng đàn gia cầm, thủy cầm toàn thành phố đạt 25,5 triệu con/năm, trong đó khoảng 21,5 triệu con gà. Vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có thể tăng thêm từ 20 - 30% so với ngày thường.

Cùng với thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, người chăn nuôi cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khi tái đàn, tổ chức phun khử khuẩn khu vực chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại, làm tốt công tác phòng, chống dịch. Mở rộng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tận dụng triệt để nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi để giảm giá thành sản xuất; duy trì đàn giống bố mẹ để bảo đảm nguồn cung con giống; cung cấp thức ăn, nước uống sạch, bổ sung vitamin, men tiêu hóa vào thức ăn, nước uống nhằm nâng cao sức đề kháng.

Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần tăng cường cập nhật thông tin về tình hình thị trường, chủ động tăng, giảm số lượng, bảo đảm chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Tích cực theo dõi diễn biến thời tiết để chăm sóc, phát hiện sớm những biểu hiện bất thường trên đàn vật nuôi, góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.