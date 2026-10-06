Bắc Ninh chấn chỉnh biển hiệu, quảng cáo có chữ nước ngoài chưa đúng quy định

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh vừa có văn bản về việc kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh của báo chí về hoạt động quảng cáo.

Lực lượng chức năng phường Kinh Bắc tháo dỡ biển quảng cáo có chữ nước ngoài thiết kế sai quy định.

Theo phản ánh, tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Kinh Bắc và phường Võ Cường có tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo có dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng tiếng nước ngoài. Trong đó nhiều tấm biển có chữ nước ngoài lớn hơn tiếng Việt, có tấm biển chỉ có chữ nước ngoài mà không có chữ tiếng Việt…

Theo Luật Quảng cáo, sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt... Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Trong văn bản, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc và phường Võ Cường khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xác minh, làm rõ các nội dung báo phản ánh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhiều biển hiệu quảng cáo có chữ nước ngoài chưa đúng quy định của hộ kinh doanh được lực lượng chức năng phường Kinh Bắc yêu cầu khắc phục.

Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc Quyết định số 63/2026/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố đối với công tác quản lý hoạt động quảng cáo trong thời gian qua.

Các địa phương tổ chức ngay đợt cao điểm rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm về quảng cáo trên địa bàn trong tháng 10/2026; kiên quyết tháo dỡ các phương tiện quảng cáo vi phạm theo quy định. Chủ tịch UBND thành phố xem xét, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đối với trường hợp để xảy ra vi phạm kéo dài, tái diễn, không kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về quảng cáo cho cán bộ văn hóa cơ sở; nắm bắt tình hình và kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại văn bản này. Công an thành phố chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động quảng cáo.

Lực lượng chức năng làm việc về biển hiệu quảng cáo tại một cơ sở trên địa bàn phường Võ Cường.

Ngay sau chỉ đạo, các phường, xã liên quan đã tập trung thực hiện. Ngày 5/10, Đoàn kiểm tra liên ngành phường Kinh Bắc, phường Vũ Ninh ra quân kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, banner có chữ nước ngoài thiết kế, lắp đặt chưa đúng quy định; xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế tại các tuyến đường và khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn phục vụ người nước ngoài như tuyến đường Lý Anh Tông và Ngọc Hân Công chúa…, lực lượng chức năng ghi nhận một số biển hiệu, banner có sử dụng chữ nước ngoài với kích thước, vị trí hoặc cách trình bày chưa phù hợp, chưa bảo đảm yêu cầu về thể hiện tiếng Việt và mỹ quan đô thị.

UBND các phường yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở kinh doanh chủ động rà soát toàn bộ hệ thống biển hiệu, bảng quảng cáo, banner đang sử dụng; khẩn trương điều chỉnh, thay thế hoặc tháo dỡ các nội dung chưa bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 7/10.

Lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo; hướng dẫn các chủ cơ sở về kích thước, nội dung, cách bố trí, lắp đặt biển hiệu, banner có chữ nước ngoài, bảo đảm đúng quy định và mỹ quan đô thị. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các tuyến phố, khu vực tập trung đông cơ sở kinh doanh để kịp thời phát hiện và xử lý trường hợp vi phạm.