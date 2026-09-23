Bắc Ninh chấm dứt hoạt động dự án cụm công nghiệp Thanh Sơn

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động của dự án, bãi bỏ các quyết định của UBND TP Bắc Ninh liên quan đến cụm công nghiệp Thanh Sơn.

Theo quyết định, UBND TP Bắc Ninh bãi bỏ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 8/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) về việc thành lập cụm công nghiệp Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thanh Sơn.

Lý do chấm dứt hoạt động dự án là nhà đầu tư đề nghị chấm dứt theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Cụm công nghiệp Thanh Sơn do Liên danh Công ty Cổ phần DP INVEST và Công ty Cổ phần DNĐT Lam Sơn làm chủ đầu tư. Theo quyết định mới, liên danh này có trách nhiệm nộp lại bản chính hai quyết định nêu trên cho Sở Công Thương TP Bắc Ninh trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động được ban hành.

Sau thời hạn trên, nếu nhà đầu tư không nộp lại bản chính các quyết định, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các vấn đề phát sinh liên quan đến những quyết định này.

Sở Công Thương TP Bắc Ninh được giao tiếp nhận, quản lý bản chính các quyết định do nhà đầu tư nộp; bàn giao Quyết định số 1187/QĐ-UBND cho liên danh chủ đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.

Việc chấm dứt hoạt động dự án không đồng nghĩa với việc cụm công nghiệp Thanh Sơn được loại khỏi định hướng thu hút đầu tư. UBND TP Bắc Ninh giao Sở Công Thương, UBND xã Tây Yên Tử và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng quy hoạch cùng các điều kiện cần thiết, từ đó tham mưu UBND TP Bắc Ninh, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh về chủ trương thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và thành lập cụm công nghiệp Thanh Sơn theo quy định.

Các sở, ngành và địa phương liên quan cũng có trách nhiệm bãi bỏ, điều chỉnh, cập nhật thông tin và những nội dung liên quan đến cụm công nghiệp Thanh Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.