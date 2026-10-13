Bắc Ninh cấp phép hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất hơn 2.905 kWp

Hai hệ thống điện mặt trời mái nhà có tổng công suất hơn 2.905 kWp

Theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 8/10/2026, UBND thành phố Bắc Ninh cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Thảo Lâm TL, có trụ sở tại tổ dân phố Lão Hộ, phường Tân An, thành phố Bắc Ninh.

Theo nội dung giấy phép, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là phát điện từ nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, có đấu nối với hệ thống điện quốc gia. Phạm vi hoạt động được cấp phép bao gồm hai hệ thống điện mặt trời lắp đặt tại các nhà xưởng sản xuất của doanh nghiệp.

Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Thảo Lâm TL được phép bán điện dư lên hệ thống điện quốc gia. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, hệ thống thứ nhất được lắp đặt trên mái nhà xưởng sản xuất số 4, số 5 và số 6 tại tổ dân phố Lão Hộ, phường Tân An, thành phố Bắc Ninh. Hệ thống này có tổng công suất tấm quang điện 1.407,12 kWp, tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu (inverter) là 1.250 kW.

Hệ thống thứ hai được lắp đặt trên mái nhà xưởng sản xuất số 1, số 2 và số 3 tại thôn Lải, xã Tân Dĩnh, thành phố Bắc Ninh. Tổng công suất tấm quang điện của hệ thống đạt 1.498,14 kWp, trong khi tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu là 1.250 kW.

Như vậy, tổng công suất tấm quang điện của hai hệ thống đạt 2.905,26 kWp, với tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu là 2.500 kW.

Quyết định nêu rõ, Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Thảo Lâm TL được bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia theo quy định của pháp luật. Đây là nội dung thuộc phạm vi hoạt động được cấp phép, bên cạnh việc phát điện phục vụ nhu cầu tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Thảo Lâm TL và theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 659/TTr-SCT ngày 7/10/2026.

Doanh nghiệp phải duy trì đầy đủ điều kiện hoạt động điện lực

Theo Giấy phép hoạt động điện lực, Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Thảo Lâm TL được hoạt động trong lĩnh vực và phạm vi đã được cấp phép; đồng thời được hưởng các quyền theo khoản 1 Điều 58, khoản 1 Điều 59 Luật Điện lực và các quy định pháp luật có liên quan.

Giấy phép hoạt động điện lực số 1234/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh ký ngày 08/10/2026.

Bên cạnh các quyền được xác lập, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ nội dung giấy phép; tổ chức triển khai hoạt động điện lực kể từ ngày giấy phép có hiệu lực và bảo đảm các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.

Quyết định cũng quy định doanh nghiệp không được cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép hoạt động điện lực; đồng thời phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và các nghĩa vụ khác được xác định tại Luật Điện lực.

Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thời hạn đến hết ngày 31/12/2031.

UBND thành phố Bắc Ninh giao các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Ninh, UBND phường Tân An, UBND xã Tân Dĩnh và Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Thảo Lâm TL căn cứ nội dung giấy phép để tổ chức thực hiện.