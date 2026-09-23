Sản xuất màng PE, túi PE công suất 30.000 tấn/năm

Theo Giấy phép môi trường, Công ty Cổ phần Hân Mỹ Việt Nam có trụ sở tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh). Cơ sở được cấp phép thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với “Dự án Công ty Cổ phần Hân Mỹ Việt Nam” tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, thành phố Bắc Ninh.

Dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ plastic, cụ thể là sản xuất màng PE và túi PE, mã ngành VSIC 2220. Cơ sở thuê nhà xưởng với diện tích 3.408m2 của Công ty Cổ phần ABC Bắc Ninh. Theo giấy phép, cơ sở có tiêu chí như cơ sở nhóm C và thuộc nhóm III về tiêu chí môi trường. Công suất sản xuất được cấp phép là 30.000 tấn sản phẩm/năm, gồm màng PE và túi PE.

Bắc Ninh cấp giấy phép môi trường cho Dự án Công ty Cổ phần Hân Mỹ Việt Nam. Nguồn ảnh: hanmyplastics.com

Giấy phép mô tả hai quy trình sản xuất. Đối với màng PE, nguyên liệu hạt nhựa nguyên sinh trải qua các công đoạn sấy, đảo trộn, gia nhiệt, ép đùn, cán màng, làm mát, kéo giãn, cắt viền, thu cuộn, kiểm tra, đóng gói và lưu kho. Đối với túi PE, quy trình gồm sấy, đảo trộn, gia nhiệt, ép đùn, thổi màng, làm mát, in ấn, cắt và hàn nhiệt, thu cuộn, kiểm tra, đóng gói và lưu kho.

Giấy phép đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chỉ được thực hiện các nội dung được cấp phép sau khi hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng; vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải và bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu, doanh nghiệp phải dừng việc xả thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện biện pháp khắc phục theo quy định.

Giấy phép có thời hạn 10 năm kể từ ngày được ký ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Kiểm soát khí thải, nước thải và chất thải phát sinh

Một trong những nội dung đáng chú ý của giấy phép là các yêu cầu đối với hoạt động thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất.

Theo giấy phép, cơ sở có 3 nguồn phát sinh khí thải. Nguồn số 1 phát sinh từ công đoạn gia nhiệt - ép đùn của dây chuyền sản xuất màng PE; nguồn số 2 từ công đoạn gia nhiệt - ép đùn và in ấn của dây chuyền sản xuất túi PE khu vực 1; nguồn số 3 phát sinh từ công đoạn gia nhiệt - ép đùn và in ấn của dây chuyền sản xuất túi PE khu vực 2.

Tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất được xác định là 121.000m3/giờ, trong đó dòng khí thải số 1 có lưu lượng 25.000m3/giờ; dòng số 2 và số 3 mỗi dòng 48.000m3/giờ. Khí thải sau xử lý được xả liên tục qua các ống thoát khí trong quá trình cơ sở hoạt động.

Về công trình xử lý, doanh nghiệp phải đầu tư 3 hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính. Hệ thống số 1 có công suất thiết kế 25.000m3/giờ; hệ thống số 2 và số 3 có công suất 48.000m3/giờ mỗi hệ thống. Khí thải được thu gom, dẫn qua tháp than hoạt tính, quạt hút và ống thoát khí trước khi thải ra môi trường.

Theo kế hoạch trong giấy phép, thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý khí thải dự kiến 3 tháng, từ tháng 9.2026 đến tháng 11.2026. Cả 3 hệ thống xử lý khí thải đều thuộc diện phải vận hành thử nghiệm.

Đối với nước thải, nước thải sinh hoạt của cơ sở được thu gom, xử lý sơ bộ qua 5 bể tự hoại 3 ngăn, tổng dung tích 25m3, sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 30m3/ngày đêm của Công ty Cổ phần ABC Bắc Ninh - đơn vị cho thuê nhà xưởng. Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn rồi được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Do đó, cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định được viện dẫn trong giấy phép.

Giấy phép môi trường số 2601/GPMT-UBND do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải ký ngày 22/9/2026.

Giấy phép yêu cầu cơ sở thu gom toàn bộ nước thải phát sinh và đấu nối vào hệ thống xử lý của đơn vị cho thuê nhà xưởng và trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn; không được xả trực tiếp nước thải ra môi trường hoặc hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống thu gom nước mưa cũng phải được bố trí riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải.

Bên cạnh đó, cơ sở dự kiến phát sinh khoảng 27 kg chất thải nguy hại/năm; 1.246,65 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường/năm; 17.160 kg chất thải rắn sinh hoạt/năm và 15.058 kg chất thải công nghiệp phải kiểm soát/năm. Doanh nghiệp bố trí 1 kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 6,97m2; 1 kho và 1 thùng container chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 20,24m2; cùng 1 kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt diện tích 28,59m2.

Kiểm soát tiếng ồn, độ rung trong quá trình sản xuất

Giấy phép cũng xác định 7 nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, gồm khu vực sấy, đảo trộn; máy cán màng; máy thổi màng; máy nghiền; hệ thống xử lý khí thải công suất 25.000m3/giờ và hai hệ thống xử lý khí thải công suất 48.000m3/giờ.

Các nguồn tiếng ồn, độ rung phải đáp ứng QCVN 26:2025/BTNMT về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT về độ rung. Giới hạn tiếng ồn được cấp phép là 70 dBA vào ban ngày, 65 dBA vào buổi tối và 60 dBA vào ban đêm. Đối với độ rung, mức gia tốc rung cho phép là 75 dB trong khoảng 6h đến trước 22h và 70 dB trong khoảng 22h đến trước 6h.

Để giảm thiểu tác động, doanh nghiệp được yêu cầu lắp đặt máy móc đúng yêu cầu kỹ thuật, xây dựng bệ máy, cân bằng máy, sử dụng kết cấu đàn hồi và đệm chống rung; bố trí hợp lý các thiết bị có độ ồn lớn; định kỳ 6 tháng bảo dưỡng máy móc, thiết bị và trang bị phương tiện bảo vệ thính giác cho người lao động.

UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố Bắc Ninh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung của giấy phép và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở.

Giấy phép cũng quy định Công ty Cổ phần Hân Mỹ Việt Nam phải định kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm hoặc đột xuất, công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định; đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan.