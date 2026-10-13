Bắc Ninh: Cấp cứu thành công trẻ 5 tháng tuổi bị chấn thương sọ não nặng

Khoảng 13 giờ ngày 11/10, bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long (phường Chũ) đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 sau tai nạn sinh hoạt trong tình trạng lơ mơ, quấy khóc, da và niêm mạc nhợt.

Ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thực hiện ca phẫu thuật.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định trẻ bị tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương - đỉnh phải, gây đè đẩy đường giữa sang trái, kèm vỡ xương sọ. Đây là tổn thương nghiêm trọng, cần phẫu thuật cấp cứu để giải áp.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 kích hoạt quy trình “báo động đỏ” toàn viện, huy động nhân lực và phương tiện từ Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức và Khoa Ngoại thần kinh để phẫu thuật kịp thời.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức.

Do bệnh nhi mới 5 tháng tuổi, thể trạng còn non yếu, đòi hỏi sự chính xác cao trong từng thao tác phẫu thuật và quá trình gây mê, hồi sức. Các thành viên ê-kíp phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình chuyên môn. Sau phẫu thuật, bệnh nhi qua cơn nguy kịch, bác sĩ tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe để kịp thời xử trí những tình huống phát sinh.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1), đây là ca chấn thương sọ não ở trẻ non tháng tuổi nhất được ghi nhận tại bệnh viện. Việc phát hiện sớm, đánh giá chính xác tổn thương và chuyển người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng cứu sống và phục hồi của trẻ.

“Trẻ non tháng tuổi có cấu trúc hộp sọ rất mềm, mạch máu não dễ vỡ và não bộ chưa phát triển hoàn thiện. Do đó các tại nạn sinh hoạt tưởng chừng nhỏ cũng có thể gây chấn thương sọ não nặng, xuất huyết nội sọ.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc, các gia đình phải luôn túc trực khi trẻ nằm trên giường, ghế cao hoặc võng. Cẩn trọng khi bồng ẵm trẻ, đặc biệt khi đi chuyển lên xuống cầu thang hoặc trong không gian trơn trượt.

Khi trẻ gặp tai nạn cần giữ bình tĩnh, đưa trẻ ra khỏi vùng nguy hiểm; tuyệt đối không bế xốc, lắc hoặc gập cổ, đầu trẻ vì có thể gây tổn thương nặng hơn. Sau khi xử trí, cầm máu vết thương ngoài da cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, điều trị”, bác sĩ Nguyễn Văn Cường khuyến cáo.