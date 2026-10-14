Bắc Ninh cần tận dụng tối đa thời cơ để tăng trưởng quý IV đạt 14,37%

Sáng 14/10, tại TP. Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với Thành phố về thực hiện các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Chính phủ làm việc với Thành phố về thực hiện các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số - Ảnh: CP

Bắc Ninh kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 12,5% trở lên

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội (KTXH) của TP. Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, 9 tháng đầu năm 2026 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Bắc Ninh, mở ra không gian phát triển mới, hoàn thiện các điều kiện vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.

KTXH tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao. Tăng trưởng GRDP quý III ước tăng 13,8% đứng thứ 3 cả nước; 9 tháng ước tăng 11,8%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 12 địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Về kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026, ông Phạm Văn Thịnh cho biết, theo các nghị quyết của Chính phủ, TP. Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tăng trưởng 12,5%, như vậy tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 11,8% còn cách mục tiêu cả năm 0,7%. Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu được giao, tăng trưởng GRDP trong quý IV phải đạt 14,57%.

Thành phố tiếp tục tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đưa các dự án đã được chấp thuận đầu tư hoặc mở rộng sản xuất đi vào hoạt động, nhất là các doanh nghiệp có giá trị nhập khẩu lớn để vừa từng bước khắc phục tình trạng nhập siêu, vừa tạo giá trị sản xuất thúc đẩy tăng trưởng; tập trung xử lý các vướng mắc phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng, nhất là nguồn điện, tuyển dụng lao động, nhập nguyên liệu và vận chuyển hàng hóa; hỗ trợ các dây chuyền mới hoặc mở rộng đủ điều kiện vận hành tạo sản lượng trong quý IV.

"Thành phố kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 12,5% trở lên", ông Phạm Văn Thịnh nêu rõ.

Các đại biểu phát biểu ý kiến - Ảnh: CP

Khẳng định vị trí của Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo hàng đầu

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng trước kết quả Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua. Kinh tế TP. Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP quý sau cao hơn quý trước.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng lưu ý Thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Nghị quyết số 312/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương;

Đồng thời, tận dụng tối đa thời cơ tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH những tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý IV là 14,37% (được giao tại Nghị quyết số 312/NQ-CP) hướng đến hoàn thành mục tiêu cả năm 2026.

Phó Thủ tướng đã giải quyết các kiến nghị cụ thể của Bắc Ninh với tinh thần tạo mọi thuận lợi để Thành phố phát triển hơn nữa - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm quốc gia và liên vùng trên địa bàn (như đường Vành đai 4, Vành đai 5, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối); chủ động chuẩn bị đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ cao cấp và logistics, sẵn sàng tham gia phục vụ các sự kiện quốc tế lớn tại Việt Nam, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa để hình thành các cụm liên kết ngành; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong những lĩnh vực Thành phố có lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển, trọng tâm là lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ. Nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tỉ lệ nội địa hóa, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu...