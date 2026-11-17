Đánh giá tay nghề, khuyến khích người lao động nâng cao kỹ năng tại Công ty TNHH R-pac Việt Nam (Bắc Ninh). (Nguồn: Vietnam+)

Nhu cầu tuyển dụng lớn tại các khu công nghiệp đang mở ra nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, để có thu nhập tốt hơn, ổn định việc làm và thích ứng với yêu cầu sản xuất hiện đại, người lao động cần được trang bị kỹ năng nghề.

Với người dân vùng nghèo, vùng khó khăn, giáo dục nghề nghiệp chính là một trong những con đường giúp nâng cao năng lực tìm việc, phát triển sinh kế và cải thiện đời sống.

Theo số liệu do Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh thu thập từ 143 doanh nghiệp, đến hết tháng 8/2026, tổng nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn đạt 103.535 vị trí việc làm. Trong đó, ngành điện tử chiếm ưu thế với 88.228 vị trí (chiếm 85%), tiếp đến là may mặc, dệt, da giày với 12.595 vị trí; điện, cơ khí, pin với 1.512 vị trí. Các ngành sản xuất silicon, băng dính, giấy, gạch và những lĩnh vực khác cũng phát sinh nhu cầu tuyển dụng.

Nhu cầu nhân lực tập trung tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn trong khu công nghiệp. Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) có nhu cầu tuyển khoảng 27.000 lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Lens Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fushan Technology Việt Nam, mỗi doanh nghiệp cần khoảng 10.000 lao động. Một số doanh nghiệp điện tử khác cũng có nhu cầu tuyển từ 5.000 đến 7.000 người.

Bên cạnh nhu cầu lao động phổ thông, rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân sự quản lý sản xuất, quản lý chất lượng…

Sự đa dạng về vị trí việc làm cho thấy thị trường không chỉ cần người lao động đáp ứng số lượng mà còn cần nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng phù hợp với từng công đoạn và yêu cầu sản xuất.

Ông Nguyễn Như Long, Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp Thành phố Bắc Ninh, cho biết tỷ lệ lao động có kỹ năng nghề tại địa phương hiện khoảng 38-40%; xu hướng thời gian tới là nhu cầu đối với nhóm lao động này tiếp tục tăng.

Tay nghề được ghi nhận bằng thu nhập và cơ hội phát triển

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn R-pac Việt Nam (thành phố Bắc Ninh), việc đánh giá tay nghề được gắn với chính sách tiền lương và các khoản phụ cấp theo kỹ năng.

Theo bà Lê Thị Thanh, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự của công ty, người lao động chưa có kỹ năng vẫn có cơ hội được tuyển dụng, làm việc và đánh giá sau thời gian đầu. Kết quả đánh giá là cơ sở để phân loại bậc tay nghề, qua đó xác định mức thu nhập tương ứng.

Với người lao động, việc được đánh giá và trả lương theo năng lực tạo động lực học hỏi, rèn luyện và nâng cao kỹ năng ngay trong quá trình làm việc. Anh Trương Xuân Tứ - công nhân tại công ty cho biết, ngoài lương cơ bản thì người lao động còn có khoản tiền tay nghề; việc đánh giá định kỳ cũng tạo cơ hội được ghi nhận khi có thể vận hành thêm các loại máy khác.

Từ thực tế này có thể thấy, tay nghề không chỉ là điều kiện để được tuyển dụng mà còn là năng lực cần tiếp tục bồi đắp trong suốt quá trình làm việc. Người lao động biết vận hành nhiều thiết bị, thực hiện đúng quy trình, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu công việc có thêm cơ hội nâng bậc, tăng thu nhập và thích ứng khi doanh nghiệp thay đổi công nghệ hoặc tổ chức sản xuất.

Đưa cơ hội học nghề đến người dân vùng khó khăn

Nhu cầu tuyển dụng tại các khu công nghiệp mở ra cơ hội cho người lao động ở nhiều địa phương, trong đó có người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người dân vùng khó khăn. Tuy nhiên, cơ hội việc làm chỉ thực sự trở nên thiết thực khi người lao động có đủ thông tin, điều kiện học nghề và kỹ năng phù hợp để tiếp cận công việc.

Đối với người dân vùng nghèo, vùng khó khăn, khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế gia đình, khả năng tiếp cận thông tin tuyển dụng và cơ hội tham gia đào tạo có thể trở thành những rào cản. Nếu thiếu định hướng nghề nghiệp, người lao động dễ lựa chọn công việc chỉ dựa trên nhu cầu trước mắt, trong khi chưa có sự chuẩn bị về kỹ năng để phát triển nghề nghiệp lâu dài. Bởi vậy, giáo dục nghề nghiệp cần được nhìn nhận không chỉ là hoạt động đào tạo kỹ thuật, mà còn là giải pháp nâng cao năng lực tìm việc, chuyển đổi việc làm và phát triển sinh kế.

Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 9/9/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Bắc Ninh về phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và nâng cao chất lượng lao động đã nhấn mạnh yêu cầu rà soát nhu cầu nhân lực tại các khu công nghiệp, phân loại theo vị trí việc làm, ngành nghề, trình độ và kỹ năng. Kế hoạch đồng thời đặt ra nhiệm vụ xây dựng phương án đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, công nghệ số, tự động hóa và logistics.

Trong bối cảnh thị trường lao động tiếp tục thay đổi, tay nghề ngày càng trở thành lợi thế quan trọng của người lao động. Với doanh nghiệp, nguồn nhân lực có kỹ năng góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Với người lao động, học nghề mở rộng khả năng tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập và thích ứng với những yêu cầu mới.

Đặc biệt với người dân vùng nghèo, vùng khó khăn, khi được tiếp cận thông tin, đào tạo phù hợp và cơ hội việc làm thực chất, giáo dục nghề nghiệp có thể trở thành một trong những nền tảng để phát triển sinh kế, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững./.