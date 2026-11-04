Bắc Ninh cần gần 1.000 tỷ đồng phát triển giao thông tại 11 xã, phường vùng cao

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn làm việc với 11 xã, phường vùng cao về hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn đã thị sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-Hội đồng Nhân dân của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 và Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 11 xã, phường vùng cao: Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh, ngay sau khi Nghị quyết số 15/2026/NQ-Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Ninh về quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 được ban hành, các địa phương đã chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát nhu cầu đầu tư các tuyến đường giao thông. Đồng thời, xây dựng danh mục công trình đề nghị hỗ trợ và tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí đối ứng.

Trong giai đoạn 2026-2030, 11 xã, phường đăng ký thực hiện 688,81km đường giao thông với tổng kinh phí cần hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2026, kế hoạch đăng ký ban đầu là 123,32km, kinh phí hỗ trợ 166,462 tỷ đồng.

Sau rà soát, chiều dài các tuyến dự kiến triển khai là 121,99km, kinh phí hỗ trợ dự kiến 169,285 tỷ đồng.

Đến nay, các địa phương đang tập trung hoàn thiện những điều kiện cần thiết để triển khai công trình, trong đó trọng tâm là giải phóng mặt bằng, khảo sát hiện trạng, lập dự án và báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn (đứng giữa) thị sát tuyến đường giao thông trên địa bàn Tổ dân phố An Phú, Phường Phượng Sơn, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Phản ánh với lãnh đạo thành phố, đại diện chính quyền các xã, phường vùng cao cho biết, khó khăn chủ yếu hiện nay liên quan đến cơ chế, quy trình và điều kiện triển khai tại các địa bàn miền núi.

Theo ông Nguyễn Văn Năng, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lục Ngạn, do đặc thù địa hình, dân cư phân tán, nguồn cung vật liệu xây dựng hạn chế, cự ly vận chuyển xa, giá vật liệu và chi phí thực hiện tại một số địa phương có sự chênh lệch so với mặt bằng chung.

Các xã kiến nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu công bố giá vật liệu sát thực tế từng khu vực; bổ sung thiết kế điển hình đối với đường đất, hướng dẫn lựa chọn kết cấu mặt đường phù hợp với điều kiện địa chất và quy mô khai thác nhằm tiết kiệm chi phí.

Các địa phương đề nghị sớm thống nhất hướng dẫn về hồ sơ, trình tự đầu tư, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu và thanh quyết toán đối với các công trình giao thông quy mô nhỏ; đề xuất mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với các tuyến đường phục vụ sản xuất, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực miền núi…

Đối với các Chương trình mục tiêu Quốc gia, công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện được các cấp, ngành, địa phương quan tâm. Đến ngày 30/10/2026, tổng nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được kéo dài sang năm 2026 tại các địa phương trên địa bàn thành phố là gần 16 tỷ đồng; đã giải ngân gần 5 tỷ đồng, đạt 31,2% kế hoạch. Trong đó, xã Sơn Hải và phường Phượng Sơn đã hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch; xã Kiên Lao không có nguồn vốn kéo dài.

Đối với nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia của giai đoạn 2026-2030, chỉ tính riêng năm 2026, 11 xã, phường được phân bổ hơn 79 tỷ đồng. Các địa phương đã ban hành quyết định phân bổ chi tiết đến các nội dung thành phần và đang tổ chức triển khai…

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi và trực tiếp thị sát tại các công trình đường giao thông trên địa bàn phường Chũ và Phượng Sơn, Phó Chủ tịch Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố, do đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn (thứ 3, từ trái qua) thị sát tuyến đường giao thông tại Tổ dân phố Minh Khai, phường Chũ, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong triển khai Nghị quyết ngay sau khi được ban hành, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, ông Phan Thế Tuấn yêu cầu thời gian tới, các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, công trình đã đăng ký trong năm 2026, bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện, xác định cụ thể các tuyến đường trên địa bàn để khái quát tổng thể, đưa vào triển khai thực hiện cho phù hợp với các quy hoạch, định hướng của địa phương.

Trong quá trình triển khai, cần chủ động nghiên cứu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay giữa các địa phương để vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân; phát huy vai trò chủ thể của người dân, qua đó lan tỏa phong trào thi đua xây dựng hạ tầng giao thông tại cơ sở.

Cùng với đó, cần quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực và tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia đóng góp của nhân dân để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân khu vực vùng cao./.