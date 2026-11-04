Bắc Ninh: Camera AI phát hiện hàng chục xe ô tô gắn biển số giả

Ngày 3/11, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, qua công tác kiểm tra, xác minh bằng hệ thống camera giao thông AI, trong hơn 10 ngày qua đơn vị này phát hiện 22 ô tô sử dụng biển số giả để lưu thông trên đường.

Chiếc xe mang biển số giả 30F-228.46 được camera AI giao thông phát hiện lúc 8h8 ngày 3/11 tại ngã 6 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: CSGT Công an thành phố Bắc Ninh).

Cụ thể, chiếc xe ô tô màu đen mang biển số giả 30F-228.46 được camera giao thông AI phát hiện lúc 8h8 ngày 3/11 tại ngã 6 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Hay chiếc xe ô tô mang biển số giả 99A-096.96 được camera giao thông AI phát hiện lúc 12h7 ngày 27/10 đường Lý Thái Tổ , phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Cùng với đó là những chiếc ô tô mang biển số giả khác như: 30A-943.72; 98A-419.83; 29A-895.96; 98A-724.66; 98A-323.17; 89A-644.35; 99B-668.08; 30M-897.97; 99A-992.23; 30G-187.89; 30A-258.89; 99A-748.17; 23A-058.72; 51H-866.99; 89A-300.46; 30E-679.38; 14A-034.39; 50H-545.24; 30A-739.98; 30K-509.59.

Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo khi phát hiện phương tiện mang các biển số nêu trên lưu thông trên đường, đề nghị nhân dân ghi hình, cung cấp thời gian, địa điểm, đặc điểm phương tiện cho lực lượng cảnh sát giao thông hoặc cơ quan công an gần nhất để nhanh chóng xác minh, xử lý.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người điều khiển mô tô, xe gắn máy gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng; đối với người điều khiển ô tô, mức phạt từ 20 - 26 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc thực hiện thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe không đúng quy định và bị áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.