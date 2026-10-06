Bắc Ninh: Cải tiến quản trị kinh tế tư nhân

Theo kết quả sơ bộ từ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của Thống kê thành phố, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tiếp tục mở rộng nhanh chóng, hiện có gần 40 nghìn doanh nghiệp và hơn 206 nghìn cơ sở kinh doanh cá thể. Đáng chú ý, doanh thu của khối doanh nghiệp tư nhân năm 2025 tăng tới 66% so với năm 2020.

Xưởng sản xuất của Công ty cổ phần Tiến Thành (Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu).

Tuy nhiên, quy mô mở rộng chưa tương xứng với chất lượng. Trong khi số lượng cơ sở cá thể có chiều hướng tăng nhưng số lao động ở khu vực này lại sụt giảm đến hơn 8% so với năm 2021. Thực tế này phản ánh sức hút việc làm và năng lực nội tại của khu vực kinh tế cá thể còn bấp bênh, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế, giữ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính vì vậy, việc chuyển đổi không đơn thuần là thay đổi tư cách pháp lý, mà là cơ hội để cơ sở kinh doanh tiếp cận vốn, công nghệ, mặt bằng sản xuất và phương thức quản trị bài bản.

Theo ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh, chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân cần phân tầng rõ theo từng nhóm đối tượng. Đối với hộ cá thể và doanh nghiệp nhỏ, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa về mặt pháp lý để các hộ chuyển đổi mô hình sản xuất, thích ứng với thị trường. Đồng thời, hướng trọng tâm vào sự hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản trị, chuẩn hóa báo cáo tài chính, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay và làm quen với chuyển đổi số.

Đối với các đơn vị có tiềm năng, thành phố cần hỗ trợ về mặt bằng sản xuất tập trung, đổi mới công nghệ và quảng bá thương hiệu nhằm sớm đạt chuẩn, có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng. Riêng với khối doanh nghiệp đã khẳng định được năng lực, cần xây dựng cơ chế khuyến khích liên kết, từng bước hình thành những đơn vị đầu đàn đủ sức dẫn dắt thị trường và tạo sức bật cho kinh tế địa phương.

Theo kết quả sơ bộ từ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026, toàn thành phố có gần 40 nghìn doanh nghiệp và hơn 206 nghìn cơ sở kinh doanh cá thể. Đáng chú ý, doanh thu của khối doanh nghiệp tư nhân năm 2025 tăng tới 66% so với năm 2020.

Thực tế tại các khu, cụm công nghiệp cho thấy, những doanh nghiệp chủ động số hóa quy trình và chuẩn hóa quản trị đều ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá. Tại Công ty cổ phần Hanpo Vina (Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung), việc tham gia chương trình tư vấn cải tiến và phát triển nhà máy thông minh đã tạo bước ngoặt lớn trong năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Nhờ kiểm soát thông số tự động và cải tiến phương thức vận hành, tỷ lệ sản phẩm lỗi của công ty giảm từ 7,6% xuống 3,6%; thời gian thay thế khuôn mẫu giảm từ 67 phút xuống còn 48 phút.

Ông Tô Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Hanpo Vina chia sẻ: “Đầu tư máy móc tự động hóa phải đi đôi với xây dựng hệ thống quản trị tinh gọn, giám sát chất lượng đa tầng và đào tạo đội ngũ nhân lực làm chủ thiết bị. Chuyển đổi số cùng cải tiến quản trị là giải pháp thiết thực nhất để doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tăng năng suất và giữ vững uy tín đối với các đối tác lớn”.

Tương tự, Công ty cổ phần Tiến Thành (Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu) đã nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ số hóa toàn diện quy trình sản xuất. Từ khâu lập kế hoạch, thu thập dữ liệu sản xuất theo thời gian thực đến quản lý xuất - nhập kho nguyên liệu và thành phẩm bằng mã QR, mọi công đoạn đều được kiểm soát đồng bộ. Nhờ đó, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, bảo đảm độ chính xác trong giao hàng và nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia.

Thực tế từ các đơn vị tiên phong cho thấy, việc liên kết với các tập đoàn FDI là hướng đi chiến lược của doanh nghiệp nội địa. Khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp không chỉ mở rộng doanh thu mà quan trọng hơn là học hỏi được công nghệ quản trị hiện đại, văn hóa kỷ luật và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Dây chuyền may tại Công ty trách nhiệm hữu hạn 299 Hoàng Dương VINA (Tổ dân phố Kim, phường Phượng Sơn) không ngừng cải tiến kỹ thuật, đáp ứng các đơn hàng khắt khe.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, năng suất lao động phải được xác định là khâu đột phá. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Thời gian tới, ngành Công Thương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn đa quốc gia mở rộng chương trình tư vấn, cải tiến hiện trường, hỗ trợ kỹ thuật, giúp doanh nghiệp địa phương xây dựng mô hình nhà máy thông minh, chuẩn hóa hệ thống quản trị để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế khắt khe. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại; tổ chức đào tạo nguồn nhân lực làm chủ công nghệ tự động hóa; tham mưu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mặt bằng sản xuất tại các cụm công nghiệp tập trung, tạo bệ đỡ vững chắc để doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

Khi sự gia tăng về quy mô đi cùng với nâng cao năng suất lao động, trình độ công nghệ và năng lực quản trị được chú trọng, kinh tế tư nhân sẽ thực sự phát huy vai trò là động lực nội sinh quan trọng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của thành phố.