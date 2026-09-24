Bắc Ninh: Các xã, phường rà duyệt công dân sẵn sàng nhập ngũ

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường tổ chức rà duyệt công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2027 tại các thôn, tổ dân phố. Nội dung rà duyệt tập trung kiểm tra, đối chiếu thông tin từng công dân; xác định chính xác số lượng thanh niên thuộc diện rà duyệt; phân loại các trường hợp đủ điều kiện, tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Nam Sơn tổ chức rà duyệt công dân nhập ngũ năm 2027.

Công tác rà duyệt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ là khâu quan trọng trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Vì vậy, quá trình thực hiện được yêu cầu bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định; nắm chắc từng công dân, không bỏ sót nguồn, không để xảy ra sai lệch thông tin.

Kết quả rà duyệt từng địa bàn được tổng hợp, quản lý và đối chiếu, phục vụ các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của thanh niên và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc triển khai công tác tuyển quân ngay từ cơ sở theo phương châm “nắm chắc nguồn, rà đúng đối tượng, phân loại chính xác, thực hiện công khai, dân chủ” góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển quân, bảo đảm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đúng quy trình và hoàn thành chỉ tiêu được giao.